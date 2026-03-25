Karaman-Konya yoluna dev kaya düştü!

Olay, dün ikindi saatlerinde ilçe girişi Tanışman mevkiinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışlar nedeniyle yerinden oynayan dev kaya parçası büyük bir gürültüyle Karaman'ın Sarıveliler ile Konya'nın Taşkent ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerine düştü.
Arabasıyla oradan geçmekte olan Ömer Karakuş isimli vatandaşsa saniyelerle kayanın aracının üzerine düşmesinden kurtuldu. Bir süre tek şeridi trafiğe kapanan yol, daha sonra kaya parçasının olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
