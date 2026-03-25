Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilecek kredinin üst limiti Ocak 2026 itibarıyla 250 bin liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projenin detaylarını hatırlattı. Gençleri, faizsiz evlilik kredisine başvurmaya davet etti.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteği üst limiti bu yıl artırıldı. Daha önce 150 bin lira olan destek, yılbaşından itibaren 250 bin lira olarak uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençleri bu imkandan yararlanmaya çağırdı.

Evlenecek çifte verilecek kredi tutarı gençlerin yaşına göre belirleniyor. Her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Birinin 26-29 yaş arasında olması durumunda ise bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor.

Krediye kimler başvurabiliyor?

Destekten yararlanmak için başvuru tarihinde üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmamak ve son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartı aranıyor.

Ayrıca daha önce bu proje kapsamında kredi kullanılmamış olması gerekiyor. Resmi nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kala başvuru yapılabiliyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden ya da "ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresinden alınıyor. Projeyle, gençlerin evlilik sürecinde ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi