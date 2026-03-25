Konya’da bugün vefat edenler 25 Mart 2026 Çarşamba

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Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
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MERYEM TINAZTEPE
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BULGARİSTAN
01.07.1940
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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HABİBE GEDİK
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ODUNCU
01.06.1940
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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DUDU ÇAKAR
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KONYA
18.12.1953
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SEYİT ŞAHİN (kURTULUŞ) MEZARLIĞI
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CELAL FEDAİ
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ŞANLIURFA
01.07.1932
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MUSALLA MEZARLIĞI
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FEHMİ ÖNER
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KINIK
10.01.1938
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YAZIR MEZARLIĞI
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YAKUP ÖZTÜRK
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ORHANİYE
20.04.1947
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SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
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ERCÜMENT UĞURGÖR
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BALIKESİR
09.04.1958
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ZEKİ KELEŞ
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ÖZALP
01.04.1972
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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HANAN BATAL
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İDLİP
06.01.1962
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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SABRİ KARACA
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HATIP
27.04.1963
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HATIP (BÜYÜK) MEZARLIĞI
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RAMAZAN KONGUR
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SEVİNÇ
16.06.1955
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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MURAT SÖĞÜT
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AĞRI
15.05.1966
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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FATMA ERTÜRK
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EKSİLE
01.01.1946
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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DURALİ GÜLBEYAZ
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BADEMLİ
15.07.1948
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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EMİNE KAYA
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KONYA
20.04.1944
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MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
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Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
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Kaynak: Haber Merkezi