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Konya’da bugün vefat edenler 25 Mart 2026 Çarşamba

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 25 Mart 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Mart 2026 Çarşamba günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık 

Defin

MERYEM TINAZTEPE

BULGARİSTAN

01.07.1940

ALİYENLER MEZARLIĞI

HABİBE GEDİK

ODUNCU

01.06.1940

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

DUDU ÇAKAR

KONYA 

18.12.1953

SEYİT ŞAHİN (kURTULUŞ) MEZARLIĞI

CELAL FEDAİ

ŞANLIURFA

01.07.1932

MUSALLA MEZARLIĞI

FEHMİ ÖNER 

KINIK

10.01.1938

YAZIR MEZARLIĞI

YAKUP ÖZTÜRK

ORHANİYE

20.04.1947

SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI

ERCÜMENT UĞURGÖR

BALIKESİR

09.04.1958

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEKİ KELEŞ

ÖZALP

01.04.1972

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

HANAN BATAL

İDLİP

06.01.1962

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

SABRİ KARACA

HATIP

27.04.1963

HATIP (BÜYÜK) MEZARLIĞI

RAMAZAN KONGUR

SEVİNÇ

16.06.1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

MURAT SÖĞÜT

AĞRI

15.05.1966

ALİYENLER MEZARLIĞI

FATMA ERTÜRK

EKSİLE

01.01.1946

HACIFETTAH MEZARLIĞI

DURALİ GÜLBEYAZ

BADEMLİ

15.07.1948

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

EMİNE KAYA

KONYA

20.04.1944

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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