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T.C.

KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/724 Esas

DAVACI : ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş

DAVALILAR : FİKRET ALIÇ- TC NO: 314***290 Ferit Paşa Mah. Toptancılar Sitesi 1. Blok No: 43/U Selçuklu/ KONYA

Davacı tarafından;davalı borçlu Fikret Alıç 'ın dava konusu Konya İli, Karatay İlçesi, Keykubat Mah. 193836 ada, 2 parsel sayılı 7. Kat 27 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazı ve diğer davalı Mesut ATA'ya pek aşağı bir bedelle devir şeklinde gerçekleştiği muvazaalı ve kanuna aykırı olduğu iddia edilen tasarrufun ve devamındaki işlemlerin iptaline ilişkin olarak aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının tensiple verilen ara kararında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin kesin ihtaratları içerir ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da Mernis adres kaydınızında bulunmadığı görülmekle bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İHTAR: Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesi gereğince, iki hafta içerisinde HMK'nun 129. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçesinde delillerini bildirmeniz, hangi vakıanın, hangi delil ile ispatlanacağını açıkça belirtmeniz, elinizde mevcut delilleri dilekçenize eklemeniz, getirilmesi gerekenlerin bulunduğu adresi belirtmeniz ve getirilmesi gereken masrafları verilen sürede mahkeme veznesine yatırmanız gerektiği hususu,

İHTAR: HMK 147 uyarınca, duruşma günü olan 29/01/2025 günü saat 10.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.