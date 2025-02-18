T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/300 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/300 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MUSALLA BAĞLARI Mahalle/Köy, 15117 Ada, 5 Parsel, Zemin kat 9 Nolu Bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmaz.Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Musallabağları Mahallesi, Mahşer Sokak No:3/E Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 39 m2

Arsa Payı : 128/13510

İmar Durumu : Ana taşınmazın 10 Kat Blok Mesken sahasına isabet ettiği. Parsel imar parseli konumundadır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.