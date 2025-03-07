KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/71 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/71 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satışa izin kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/71 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN Mahalle/Köy, 21717 Ada, 8 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karaaslan Mahallesi Ersöz Sokak No:12 Yanı(Doğusu) Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 513,86 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.055.440,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Adresi : Karaaslan Mahallesi Ersöz Sokak No:12 Yanı(Doğusu) Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 513,86 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.055.440,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.