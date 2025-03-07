KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/71 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satışa izin kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/71 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN Mahalle/Köy, 21717 Ada, 8 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karaaslan Mahallesi Ersöz Sokak No:12 Yanı(Doğusu) Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 513,86 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.055.440,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.