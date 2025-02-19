KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/307 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/307 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KOÇAŞ Mahalle/Köy, 136 Ada, 16 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Koçaş Mahallesi, Altınekin Altınekin / KONYA

Yüzölçümü : 34.922,79 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Altınekin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü?nün 06.12.2024 tarih, 2810 sayılı yazısına göre; taşınmazın imar alanları dışında olduğu, tarımsal nitelikte olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.