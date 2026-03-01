KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

(Terekenin Tasfiyesi) Sayı :2026/8 Tereke Satış24/03/2026

Konu : Mehmet Şimşek hk. Tasfiyenin başladığına ilişkin

İ L A N

Konya ili, Meram ilçesi, Yeşiltekke mah, 114 Cilt, 66 hane ve 28 sırada nüfusa kayıtlı Cafer ve Hacer oğlu, 1970 doğumlu, 479*****870 -TC Kimlik numaralı 13/09/2025 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET ŞİMŞEK 'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/2689 esas ve 2025/2860 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.