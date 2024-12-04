KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/140 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/140 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.260.000,00 1 Taşıt 42EMU09 Plakalı ,

2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka ,

245G Tipli , 27091030495434 Motor No'lu araç. Araca ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:55

(İİK m.114/4)