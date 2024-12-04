KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/140 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/140 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/140 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.260.000,00
|1
|Taşıt
|42EMU09 Plakalı ,
2014 Model , MERCEDES-BENZ Marka ,
245G Tipli , 27091030495434 Motor No'lu araç. Araca ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:55
(İİK m.114/4)