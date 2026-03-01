KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

(Terekenin Tasfiyesi) Sayı :2026/9 Tereke Satış

Konu : Uğur İtez hk. Tasfiyenin başladığına ilişkin

İ L A N

Konya ili, Sarayönü ilçesi, Başhüyük mah, 8 Cilt, 40 hane ve 51 sırada nüfusa kayıtlı Cemal ve Narhan oğlu, 1966 doğumlu, 334*****728 -TC Kimlik numaralı 28/09/2025 tarihinde vefat eden müteveffa UĞUR İTEZ 'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/833 esas ve 2025/510 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.