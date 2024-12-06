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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 6 Aralık Konya Nöbetçi Eczane Listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 6 Aralık Konya Nöbetçi Eczane Listesi
6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Konya’daki nöbetçi eczaneler belirlendi. Vatandaşların ilaç ihtiyaçlarına kesintisiz erişimi sağlanacak. İşte detaylar...

 

Konya Eczacı Odası 6 Aralık 2024 tarihinde nöbetçi eczanelerin listesini duyurdu.

Nöbetçi eczanelerin adresleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

                     İşte Konya 6 Aralık Cuma günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

TORUN

FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)

220 00 15

Selçuklu

KULE

MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU

(KULE CADDE, KULE AVM)

220 00 00

Meram- Selçuklu

SARI

HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ B BLOK NO:208A SELÇUKLU

(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)

323 76 74

Meram

YUNUS

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ. YEDEKIRMAK SOKAK NO:32/D MERAM

(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.ACİL KARŞISI)

324 40 23

Karatay

YAKUT

YEDİLER MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:46A-B KARATAY

(43 NOLU YEDİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)

235 30 04

Meram-Selçuklu

ÖNDER

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77D MERAM

(ABİDİN-SANİYE ERÇAL 29 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

322 29 22

Meram- Karatay

ÇALIŞKAN BOZKIR

KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CADDESİ NO:28A KARATAY

(9 NOLU KARAASLAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

359 98 94

Selçuklu

TÜRKMEN

FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:90 SELÇUKLU

(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)

238 61 97

Selçuklu

 MÜGE

DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU

(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)

353 61 10

Selçuklu

SİBEL

YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU

(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)

0501 007 14 50

Selçuklu

KARABULUT

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210E SELÇUKLU

(TORKU SATIŞ OFİSİ YANI OPET PETROL CİVARI 81 NOLU ASM KARŞISI)

261 18 28

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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