Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 6 Aralık Konya Nöbetçi Eczane Listesi

Konya Eczacı Odası 6 Aralık 2024 tarihinde nöbetçi eczanelerin listesini duyurdu.
Nöbetçi eczanelerin adresleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
İşte Konya 6 Aralık Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
TORUN
|
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)
|
220 00 15
|
Selçuklu
|
KULE
|
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU
(KULE CADDE, KULE AVM)
|
220 00 00
|
Meram- Selçuklu
|
SARI
|
HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ B BLOK NO:208A SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)
|
323 76 74
|
Meram
|
YUNUS
|
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ. YEDEKIRMAK SOKAK NO:32/D MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.ACİL KARŞISI)
|
324 40 23
|
Karatay
|
YAKUT
|
YEDİLER MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:46A-B KARATAY
(43 NOLU YEDİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)
|
235 30 04
|
Meram-Selçuklu
|
ÖNDER
|
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77D MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL 29 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
322 29 22
|
Meram- Karatay
|
ÇALIŞKAN BOZKIR
|
KARAASLAN DEDE MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN CADDESİ NO:28A KARATAY
(9 NOLU KARAASLAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
359 98 94
|
Selçuklu
|
TÜRKMEN
|
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:90 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
|
238 61 97
|
Selçuklu
|
MÜGE
|
DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU
(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)
|
353 61 10
|
Selçuklu
|
SİBEL
|
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU
(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)
|
0501 007 14 50
|
Selçuklu
|
KARABULUT
|
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210E SELÇUKLU
(TORKU SATIŞ OFİSİ YANI OPET PETROL CİVARI 81 NOLU ASM KARŞISI)
|
261 18 28
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi