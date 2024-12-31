Konya’da bugün hangi nöbetçi eczaneler açık? 31 Aralık 2024 Konya nöbetçi eczaneler listesi!

31 Aralık tarihinde nöbetçi eczaneler ilaç ihtiyacınızı karşılamak ve acil durumlarda yardımcı olmak için kapılarını açık tutacak.
İşte 31 Aralık Salı günü Konya nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ÖZKAN
|
FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK YÜZBAŞIGİL İŞHANI NO:3F SELÇUKLU
(BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ARKA OTOPARKI CİVARI, NUMUNE HASTANESİ YANI)
|
233 57 10
|
Selçuklu
|
ŞİFA
|
NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR. MEHMET HULUSİ BAYBAL CADDESİ ARAS SİTESİ A BLOK NO:20A SELÇUKLU
(MAKRO (ESKİ AFRA) MARKET VE 4. NOTER YANI, SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI ARKASI)
|
237 07 07
|
Meram- Selçuklu
|
ERTÜRK
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ AKAY SOKAK ÖZASLAN SİTESİ NO:15A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
247 07 41
|
Meram
|
İZİ
|
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)
|
324 33 39
|
Karatay
|
AYGÜL
|
NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI CADDESİ NO:19B KARATAY
(ŞEHİT DOKTOR EKREM KARAKAYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YANI)
|
503 39 04
|
Meram-Selçuklu
|
ANNEM
|
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:47D MERAM
((LADİKLİ MAHALLESİ) MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ KONUTLARI KARŞISI)
|
503 20 40
|
Meram- Karatay
|
PINARIN
|
AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30D MERAM
(ZAFER ORTAOKULU İLERİSİ, ŞOK MARKET YANI)
|
357 77 85
|
Selçuklu
|
IHLAMUR
|
BEDİR MAH. ÇELEBİ MURAT SOK. NO:12C SELÇUKLU
(ÖZALKENT ESKİ NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
|
0507 923 83 10
|
Selçuklu
|
SAYGI
|
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU
(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)
|
248 20 20
|
Selçuklu
|
METROPOL
|
YAZIR MAHALLESİ ŞENOCAK SOKAK NO:11F SELÇUKLU
(REAL AVM ARKASI)
|
265 01 31
|
Selçuklu
|
EFE
|
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI NO:17F SELÇUKLU
(23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI - MTA YANI)
|
255 52 19
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi