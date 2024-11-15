Konya nöbetçi eczane listesi açıklandı! İşte 15 Kasım Konya nöbetçi eczane listesi

Vatandaşların Dikkatine!
Nöbetçi eczaneye gitmeden önce, eczanenin açık olup olmadığını kontrol etmek büyük önem taşımaktadır.
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir.
İşte Konya 15 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
GÜVEN
|
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25D SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
|
352 06 64
|
Selçuklu
|
YAREN
|
FERİTPAŞA MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(PAŞAM PASTANESİ KARŞISI)
|
351 49 78
|
Meram- Selçuklu
|
GÜLŞEN
|
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 123A SELÇUKLU
(ŞEKERTEKKE HOCACİHAN DOLMUŞ SON DURAĞI YANI)
|
322 20 20
|
Meram
|
AYHAN BOZKIR
|
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)
|
323 00 76
|
Karatay
|
POÇAN
|
AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ HACI ÇOPUR İŞHANI NO:32G KARATAY
(SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI CİVARI)
|
352 06 59
|
Meram-Selçuklu
|
ŞEREF YAVUZ
|
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM
(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
320 11 85
|
Meram- Karatay
|
AYDIN
|
SARIYAKUP MAHALLESİ BÜYÜKKUMKÖPRÜ CADDESİ NO:48A KARATAY
(12 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, MENGENE ADESE KARŞISI)
|
352 48 85
|
Selçuklu
|
EMEL
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ TÜYBEK ÇARŞISI NO:11D SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
246 45 00
|
Selçuklu
|
ACAY
|
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU
(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)
|
241 27 10
|
Selçuklu
|
SARE
|
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(REAL ARKASI , SEHA ŞELALE PARK SİTELERİ KARŞISI, OTOBÜS SON DURAKLARININ ARKASI)
|
503 00 98
|
Selçuklu
|
HAKYEMEZ
|
SANCAK MAHALLESİ TAÇMAHAL CADDESİ NO:22D SELÇUKLU
(MTA LOJMANLARI YANI)
|
255 41 47
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi