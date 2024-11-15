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Konya nöbetçi eczane listesi açıklandı! İşte 15 Kasım Konya nöbetçi eczane listesi

Konya nöbetçi eczane listesi açıklandı! İşte 15 Kasım Konya nöbetçi eczane listesi
Her gün Konya Eczacılar Odası tarafından nöbetçi eczaneler listesi belirleniyor. Peki 15 Kasım 2024 Cuma günü hangi eczaneler nöbetçi? Detaylar haberimizde...

Vatandaşların Dikkatine!

Nöbetçi eczaneye gitmeden önce, eczanenin açık olup olmadığını kontrol etmek büyük önem taşımaktadır.

Nöbetçi eczanelere 'acil butonu' talebi

Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir.

                  İşte Konya 15 Kasım Perşembe günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

GÜVEN

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25D SELÇUKLU

(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)

352 06 64

Selçuklu

YAREN

FERİTPAŞA MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU

(PAŞAM PASTANESİ KARŞISI)

351 49 78

Meram- Selçuklu

GÜLŞEN

HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 123A SELÇUKLU

(ŞEKERTEKKE HOCACİHAN DOLMUŞ SON DURAĞI YANI)

322 20 20

Meram

 AYHAN BOZKIR

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174B MERAM

(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. KARŞISI 323 00 75)

323 00 76

Karatay

POÇAN

AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ HACI ÇOPUR İŞHANI NO:32G KARATAY

(SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI CİVARI)

352 06 59

Meram-Selçuklu

ŞEREF YAVUZ

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:71H MERAM

(ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

320 11 85

Meram- Karatay

AYDIN

SARIYAKUP MAHALLESİ BÜYÜKKUMKÖPRÜ CADDESİ NO:48A KARATAY

(12 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, MENGENE ADESE KARŞISI)

352 48 85

Selçuklu

EMEL

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ TÜYBEK ÇARŞISI NO:11D SELÇUKLU

(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

246 45 00

Selçuklu

ACAY

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ KONYA PARK AVM NO:27I SELÇUKLU

(KONYA PARK AVM - REAL KARŞISI)

241 27 10

Selçuklu

SARE

YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY CADDESİ NO:9A SELÇUKLU

(REAL ARKASI , SEHA ŞELALE PARK SİTELERİ KARŞISI, OTOBÜS SON DURAKLARININ ARKASI)

503 00 98

Selçuklu

HAKYEMEZ

SANCAK MAHALLESİ TAÇMAHAL CADDESİ NO:22D SELÇUKLU

(MTA LOJMANLARI YANI)

255 41 47

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #nöbetçi eczane

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