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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar’dan Sivasspor maçı öncesi önemli açıklamalar!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar’dan Sivasspor maçı öncesi önemli açıklamalar!

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son iki maçta taraftarlarını mutlu edemediklerini belirten Uçar, Sivas deplasmanında kazanarak moral bulmak istediklerini söyledi.

"Hazırlıklarımız üç gündür devam ediyor"

Takımın antrenman programına değinen Recep Uçar, hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti:

"Sivasspor maçı için hazırlıklarımız üç gündür devam ediyor. Bugün şehirdeki son antrenmanımızı yapıyoruz, ardından saat iki gibi Allah nasip ederse yola çıkacağız. Genel olarak iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz konumun farkındayız, oynayacağımız oyunun farkındayız. Hep birlikte mücadele etmeye hazırız."

"Soğuk hava şartlarında zor bir maç olacak"

Sivasspor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Uçar, saha koşulları ve hava durumunun etkili olacağını vurguladı:

"Maalesef son iki maçta taraftarlarımızı mutlu edemedik ama hafta sonu Sivas'ta olacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ancak soğuk ve zor hava şartlarında oynanacak bir maç olacak."

"Danijel Aleksić için tahkim başvurusu yapıldı"

Danijel Aleksić'in cezasıyla ilgili gelişmelere de değinen Uçar, şu bilgileri paylaştı:

"Aleksić cezası devam ediyor. Tahkim Kurulu'na başvurduk ve karar yarın açıklanacak. Ona göre hareket edeceğiz. Bunun dışında çok ciddi bir sakatlığımız yok."

"Samsunspor maçı planlarımızı bozdu"

Son oynadıkları Samsunspor maçına da değinen Uçar, erken yedikleri golün planlarını bozduğunu söyledi:

"Samsunspor maçı stresine girdik ama maçın hemen başında yediğimiz gol bütün planlarımızı altüst etti. Talihsiz bir başlangıç yaptık ve bunun üstesinden gelemedik. En büyük zorluk maçtan sonra yaşandı."

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"

Takım olarak mücadele ruhuna sahip olduklarını belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle durumlarda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin farkındayım. Bu durumdan iyi bir mücadeleyle çıkacağımıza inanıyorum."

"Sivasspor deplasmanı zorlu olacak"

Savunmada daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Uçar, gol yeme problemini çözmek istediklerini belirtti:

"Bazı maçlarda daha az gol yemiş bir takım olmamız gerektiğine katılıyorum. Yediğimiz gollere dikkat etmeliyiz. Kayserispor maçında öne geçebileceğimiz bir karşılaşmada talihsiz goller yedik. Ancak Sivas deplasmanı zor bir yer. İyi savunma yaparak kazanmak istiyoruz. Deplasmanda başarılı olup sonrasında da çıkışa geçmeyi hedefliyoruz."

(Selman Kaya)

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