Türkiye - Macaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Macaristan Maçı Hangi Kanalda, Hangi Statta Oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Macaristan’ı konuk edecek. Karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgileri ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesinde Macaristan ile karşılaşacak. Bugün RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın detayları…
Türkiye - Macaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında oynanacak Türkiye - Macaristan mücadelesi, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak.
Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşmada, yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Türkiye - Macaristan Maçı Hangi Kanalda?
Karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Türkiye - Macaristan Maçı Hangi Statta Oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, maç RAMS Park'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 tarihinde Macaristan'daki Puskás Arena'da gerçekleştirilecek.
A Milli Takım, bu iki karşılaşmada galibiyet alarak B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
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