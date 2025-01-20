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Instagram’dan yeni adım! Yeni video oluşturma uygulamasını tanıttı

Instagram’dan yeni adım! Yeni video oluşturma uygulamasını tanıttı


Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, yeni video oluşturma uygulaması "Edits'i" duyurdu.

Çinli çatı şirketi ByteDance bünyesindeki sosyal paylaşım uygulaması TikTok ile mobil video düzenleme uygulaması CapCut'ın ABD'de karşılaştığı yasal mücadeleler sürerken, Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, geliştirilen yeni uygulamayı tanıttı.

Mosseri, paylaşımında, "Şu anda dünyada pek çok şey oluyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları yaratmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Edits'in sadece bir video düzenleme aracı olmadığını vurgulayan Mosseri, uygulamanın cep telefonları üzerinden video oluşturulmasını sağlayan "eksiksiz bir yaratıcı araçlar paketi" olmasının amaçlandığını belirtti.

Mosseri, halihazırda sadece ücretsiz ön siparişle indirilebilen Edits'in şubatta piyasaya sürülmesinin planlandığını kaydetti.

App Store'da ise uygulamanın kullanıma sunulma tarihi 13 Mart olarak belirtiliyor.

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca dün ABD'de kullanıma kapatılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut da ülkede erişime engellenmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Daha sonra TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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