21 Şubat okullar tatil mi? Valilik kar tatili açıklamaları: 21 Şubat Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Okullarda kar tatili var mı?

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı illerden kar tatili haberlerinin de art arda gelmesine neden oldu. 20 Şubat Perşembe İstanbul dahil birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, 21 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklaması var mı? Okullar yarın da tatil olacak mı? İşte bugün okullar tatil edildiği iller ve ilçeler.

Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okullar tatil mi? Valiliklerden kar tatili açıklamaları arka arkaya geldi. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı bugün birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Bir günlük eğitim ve öğretime aranın ardından yarın 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Öğrencilerin gözü Valilik açıklamalarında. 21 ŞUBAT CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bugün İstanbul genelinde eğitime ara verilirken gözler Valilikten yapılacak yeni açıklamaya çevrildi. Kar yağışının şiddetini yarın da artırarak devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Meteorolojik verilere göre karar verileceğini bildirdi. İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim. Kaynak: Haber Merkezi

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