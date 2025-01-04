45 milyar won kaç tl 2025? Squid Game büyük ödül kaç TL yapıyor? Saklamak için ne kadar alan gerekiyor?

45 milyar won kaç TL? Squid Game büyük ödül kaç TL yapıyor? Squid Game ilk sezon tarihinde 337 milyon TL değerindeydi! 2025 yılında kaç tl yapıyor işte detatylar...

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, ilk sezonuyla dünya çapında büyük ilgi görmüş ve izlenme rekorları kırmıştı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ikinci sezonuyla da aynı başarıyı yakalayarak tekrar gündeme oturdu. Dizi, özellikle büyük ödülünün büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Squid Game'de yarışmacılar, hayatlarını değiştirecek 45 milyar wonluk ödül için mücadele ediyor.

Peki, bu ödül Türk Lirası olarak ne kadar eder ve bu kadar parayla neler yapılabilir? İşte bu soruları ChatGPT'ye sorduk ve cevaplar aldık!

Dizinin konusu, ekonomik zorluklar yaşayan insanların, ölümcül bir yarışma sonucunda büyük bir ödül kazanma şansı elde etmeleri etrafında dönüyor. Bu ödül, tam olarak 45 milyar won.

45 milyar won kaç tl 2021?

45 milyar won, 2021'deki değeri yaklaşık 338 milyon Türk Lirası'ydı.

45 milyar won kaç tl 2025?

45 milyar won, 2025 yılı itibariyle değeri yaklaşık 1 milyar 81 milyon TL. 4 Ocak 2025 itibariyle, 1 Güney Kore won'u 0.024 Türk Lirasına denk geliyor.

Peki, 1 milyar 81 milyon TL'yi fiziksel olarak saklamak için ne kadar alan gerekir?

Bir banknotun boyutu yaklaşık 15 cm x 7 cm ve kalınlığı yaklaşık 0.1 mm. En büyük Türk Lirası banknotu 200 TL olduğundan, 1 milyar 81 milyon TL'yi 200 TL'lik banknotlarla saklamak için 5,405,000 banknottan oluşan bir yığın gerekecek. Bu kadar parayı saklamak için yaklaşık 56,752 metrekare bir alana ihtiyaç duyuluyor. Bu alan, yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğünde!

Yani, Squid Game'deki büyük ödülü Türk Lirası cinsinden saklamak, devasa bir alan gerektiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi