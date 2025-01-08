8 Ocak 2025 Çarşamba Günü TV Yayın Akışı: İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV’nin Güncel Yayın Akışı

Bu akşam, izleyiciler ekranlara kilitlenmeye devam edecek. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV’de popüler diziler ve filmler ekranlara gelecek. 8 Ocak 2025 Çarşamba Yayın Akışında neler var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV’nin Güncel Yayın Akışı

Evde vakit geçirmek isteyenler için, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü hangi programların yayınlanacağı oldukça merak ediliyor. Gişe rekorları kıran yapımlar ve reyting rekorları kıran diziler, izleyicileriyle buluşmak üzere ekranlarda yerini alacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akış bilgileri: BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? ATV'de akşam saatlerinde Galatasaray - Rams Başakşehir karşılaşması ekrana gelecek.

Show TV'de "Sandık Kokusu”nun yeni bölümü yayımlanacak.

Now TV ekranlarında ise "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet” dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. ATV YAYIN AKIŞI: 00:30: Bir Gece Masalı

03:10: Aldatmak

05:50: Hercai

08:00: Kahvaltı Haberleri

10:00: Can Borcu

13:00: Gün Ortası

19:45: Kupa Günlüğü

20:30: Galatasaray - Rams Başakşehir

22:45: Zembilli KANAL D YAYIN AKIŞI: 09:00: Neler Oluyor Hayatta

11:15: Yaprak Dökümü

13:00: Gelinim Mutfakta

16:00: Arka Sokaklar

19:00: Kanal D Ana Haber

20:00: Annem Ankara

22:45: Eski Yöntem NOW TV YAYIN AKIŞI: 07:30: İlk Bakış

08:00: Çalar Saat

10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30: Şakir Paşa Ailesi

13:30: En Hamarat Benim

16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet - Yeni Bölüm SHOW TV YAYIN AKIŞI: 08:00: Bu Sabah

10:15: Sandık Kokusu

12:30: Gelin Evi

15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45: Show Ana Haber

20:00: Sandık Kokusu - Yeni Bölüm STAR TV YAYIN AKIŞI: 07:00: Güne Başlarken

09:45: Sana Değer

13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15: Söz

19:00: Star Haber

20:00: RTÜK Belgesel

22:30: Çınar Ağacı TV8 YAYIN AKIŞI: 08:30: Gel Konuşalım / Canlı

12:00: Survivor All Star-Gönüllüler

13:30: Survivor Panorama / Canlı

16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15: Survivor Ekstra / Canlı Kaynak: Haber Merkezi

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