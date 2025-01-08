8 Ocak 2025 Çarşamba Günü TV Yayın Akışı: İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV’nin Güncel Yayın Akışı

Evde vakit geçirmek isteyenler için, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü hangi programların yayınlanacağı oldukça merak ediliyor. Gişe rekorları kıran yapımlar ve reyting rekorları kıran diziler, izleyicileriyle buluşmak üzere ekranlarda yerini alacak.
İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akış bilgileri:
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV'de akşam saatlerinde Galatasaray - Rams Başakşehir karşılaşması ekrana gelecek.
Show TV'de "Sandık Kokusu”nun yeni bölümü yayımlanacak.
Now TV ekranlarında ise "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet” dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
- 00:30: Bir Gece Masalı
- 03:10: Aldatmak
- 05:50: Hercai
- 08:00: Kahvaltı Haberleri
- 10:00: Can Borcu
- 13:00: Gün Ortası
- 19:45: Kupa Günlüğü
- 20:30: Galatasaray - Rams Başakşehir
- 22:45: Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI:
- 09:00: Neler Oluyor Hayatta
- 11:15: Yaprak Dökümü
- 13:00: Gelinim Mutfakta
- 16:00: Arka Sokaklar
- 19:00: Kanal D Ana Haber
- 20:00: Annem Ankara
- 22:45: Eski Yöntem
NOW TV YAYIN AKIŞI:
- 07:30: İlk Bakış
- 08:00: Çalar Saat
- 10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30: Şakir Paşa Ailesi
- 13:30: En Hamarat Benim
- 16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet - Yeni Bölüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
- 08:00: Bu Sabah
- 10:15: Sandık Kokusu
- 12:30: Gelin Evi
- 15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45: Show Ana Haber
- 20:00: Sandık Kokusu - Yeni Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI:
- 07:00: Güne Başlarken
- 09:45: Sana Değer
- 13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15: Söz
- 19:00: Star Haber
- 20:00: RTÜK Belgesel
- 22:30: Çınar Ağacı
TV8 YAYIN AKIŞI:
- 08:30: Gel Konuşalım / Canlı
- 12:00: Survivor All Star-Gönüllüler
- 13:30: Survivor Panorama / Canlı
- 16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
- 00:15: Survivor Ekstra / Canlı
Kaynak: Haber Merkezi