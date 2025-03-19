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Afyonkarahisar’da bugün okullar tatil mi? 19 Mart 2025 Çarşamba Afyonkarahisar’da kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı? Afyonkarahisar’da bugün ders işlenecek mi?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Afyonkarahisar’da bugün okullar tatil mi? 19 Mart 2025 Çarşamba Afyonkarahisar’da kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı? Afyonkarahisar’da bugün ders işlenecek mi?

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları ulaşımı zorlaştırmaya başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 19 Mart 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ancak şu ana kadar Afyonkarahisar Valiliği'nden resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.

Afyonkarahisar'da Okullar Tatil Edilecek mi?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, vatandaşlar Afyonkarahisar'da eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilediği görülüyor.

Ancak, Afyonkarahisar Valiliği tarafından henüz bir tatil duyurusu yapılmadığı için bugün eğitim-öğretim devam ediyor.

19 Mart 2025'te Afyonkarahisar'da Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak ilerleyen saatlerde Valilik tarafından yeni bir açıklama yapılabilir.

Özellikle akşam saatlerinde kar yağışının şiddetini artırması durumunda Afyonkarahisar Valiliği'nin tatil kararı alması beklenebilir. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Afyonkarahisar Valiliği'nden Kar Tatili Açıklaması Geldi mi?

Afyonkarahisar Valiliği, şu ana kadar okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, hava koşullarının kötüleşmesi durumunda ilerleyen saatlerde bir duyuru yapılabilir.

Öğrenciler ve veliler, Valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.

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