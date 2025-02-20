AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | MEDAŞ Aksaray’da elektriklerin kesileceğini duyurdu! İşte tarih ve saatler

MEDAŞ Aksaray'da bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, sorumluluk alanında yer alan çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kesintiler ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:
GÜLAĞAÇ
20.02.2025 10:00 - 20.02.2025 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ BELDESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ SAPMAZ Sokak
MERKEZ
20.02.2025 09:00 - 20.02.2025 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ KÖYÜ
20.02.2025 10:00 - 20.02.2025 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BOZCATEPE KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ KUTLU KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ KONYA Sokak
AKSARAY MERKEZ TOPAKKAYA BELDESİ, FATİH MAHALLESİ 287. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 1003. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 1005. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 1011. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 14 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 19 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2002. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2003. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2005. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2006. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2007. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2010. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2012. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2013. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2016. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2017. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2018. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2022. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2023. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2025. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2026. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2027. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2036. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2038. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2040. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 2042. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 22 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 24 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 26 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 27 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 28 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 29 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 3018. Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 32 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 33 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 37 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 39 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ 77 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ AKHAN YAYLASI- KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ BELEDİYE ÇARŞI Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ BİLİNMEYEN1 Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ CÜLLE YAYLASI- KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ ÇİFTLİKLER- KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ D 300 Bulvarı
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ DARIHÖYÜK Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ FATİH Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ HACI HASANLI YAYLASI KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ İSTANBUL Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ KIRKOBA Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ MENEKŞE Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ PTT Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, GAZİ MAHALLESİ SERDAR YAYLASI KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 1 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 10 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 11 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 12 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 13 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 14 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 16 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 17 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 18 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 19 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 2 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 20 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 21 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 23 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 3 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 30 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 4 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 5 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 7 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 8 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ 9 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ AKSARAY Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ EZGEN Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ MANOLYA Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ MENEKŞE Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ MEVLANA Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ ÖREN Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ PTT Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ SOMUNCU BABA Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ YASEMİN Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ YAVUZ SELİM Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ YEŞİLOVA Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 100 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 22 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 26 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 27 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 28 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 36 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 41 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 42 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 43 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 44 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 47 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 48 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 49 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 50 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 51 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 52 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 53 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 54 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 56 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 57 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 58 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 59 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 61 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 65 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 66 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 67 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 68 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 69 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 71 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 72 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 74 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 75 NOLU Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 76 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 77 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 78 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 80 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 82 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 83 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 84 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 89 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 93 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 95 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 96 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ ANKARA Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ BELEDİYE ÇARŞI Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ BOĞAZİÇİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ BOSNA Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ ÇANAKKALE Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ DARIHÖYÜK Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ FATİH Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ İPEKYOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ İSTANBUL Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KANAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KARA TOPRAK Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KARANFİL Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KARATOPRAK KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KARDELEN Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KAYSERİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ KONYA Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ METRO Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ MİMAR SİNAN Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ NEVŞEHİR Sokak
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ OSMANLI Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİKENT BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN Caddesi
AKSARAY MERKEZ YENİPINAR KÖYÜ, 1.KÜME MEVKİİ
20.02.2025 11:15 - 20.02.2025 14:15 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BAYMIŞ KÖYÜ BAYMIŞ15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇİMELİYENİ KÖYÜ
20.02.2025 13:00 - 20.02.2025 14:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2 / KAPADOKYA Bulvarı
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2403 / SANCAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2406 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2409 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2411 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2424 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2430 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2438 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2439 / ŞEHİT MEHMET ÇALIŞKAN Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2440 / ŞEHİT CAFER KARAKULLAH Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2441 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2442 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2443 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2444 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2445 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 2446 Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 33 / ŞEHİT POLİS YAVUZ BAYAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 34 / ŞAİR KUDDUSİ Caddesi
AKSARAY MERKEZ BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ 40 / ŞEHİT MEHMET ALİ DEMİR Caddesi
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 860 Sokak
20.02.2025 15:30 - 20.02.2025 17:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY MERKEZ CANKILLI KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ ÇAVDARLILAR KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ ÇOLAKNEBİ KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ EKECİKGÖDELER KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ FATMAUŞAĞI KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ FATMAUŞAĞI KÖYÜ FATMAUŞAĞI SOKAGI 11 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ FATMAUŞAĞI KÖYÜ FATMAUŞAĞI SOKAGI 5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ MACARLI KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ ŞEYHLER KÖYÜ
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi