Aksaray İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Aksaray’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji’den Aksaray için kar yağışı uyarısı geldi. Aksaraylılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Aksaray’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Aksaray’a kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Aksaray, Ortaköy, Eskil, Gülağaç ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Aksaray'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı. Aksaray Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor Yeni haftayla birlikte Aksaray yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Aksaray ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde kar yağışı görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak. 18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı Aksaray son dakika hava durumu verilerine göre 20 Şubat Perşembe gününe kadar etkili olacak. Aksaray'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Aksaray'da 19 Şubat Çarşamba günü itibari ile hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Aksaray'da gece hava sıcaklığının -15°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor. AKSARAY -8 DERECEYİ GÖRECEK Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Aksaray -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5. Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aksaray hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 11° Yarın için Aksaray hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7° 20 Şubat 2025 Perşembe Aksaray hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1° 21 Şubat 2025 Cuma Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık 0° 22 Şubat 2025 Cumartesi Aksaray hava durumu Sisli, sıcaklık -1° Aksaray İçin 5 Günlük Hava Durumu Kaynak: Haber Merkezi

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