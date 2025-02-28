Başkan Kavuş; “Ramazan başka bir güzelliktir,bu şehirde bambaşka güzelliktedir’’

Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm İslam âleminin ve hemşehrilerinin mübarek ayını kutladı. Başkan Kavuş; “Oruç ibadetiyle nefsimizi terbiye ettiğimiz, iftar sofralarında kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz Ramazanımız mübarek olsun.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi;

"Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, manevi huzurumuzu artıran en özel bir zaman dilimidir. Oruç ibadetiyle nefsimizi terbiye eder, iftar sofralarında kardeşlik duygularımızı pekiştiririz. Ramazan, aynı zamanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği aydır. Ramazan ve oruç bu şehrin farklılığını ortaya koyan bir turnusol kağıdı gibidir. Her inanan için Ramazan'ın güzellikleri başkadır ama bu şehir için Ramazan bambaşka güzelliktedir. Konya ve Meram, Ramazan'ı çok daha hassas ve çok daha güzel yaşar. Yardımlaşma noktasında hassaslığı ile bilinen şehrimiz insanı, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca yaptığı destekleri bu ayda daha da artırır, komşularını daha fazla gözetir ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirir. Konya ve Meram'da Ramazan ayının bereketini yine hep birlikte paylaşacağız inşallah.

Bu vesile ile oruç, iftar, sahur ve teravih gibi ibadetlerle dolu bu günlerde, özellikle çocuklarımızın da bu manevi atmosferi hissedebilmelerinin geleceğimizin inşaası ve medeniyetimizin ihyası bakımından önemini hatırlatmak isterim.

Hemşehrilerimizin Ramazan coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için üstüne düşeni daima fazlasıyla yerine getiren Meram Belediyesi, bu yıl da tüm hazırlıklarını erkenden tamamladı. Rabbim utandırmasın.

Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Ramazanı ayını kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzurla bayrama eriştirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyor, bu mübarek ayın, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi