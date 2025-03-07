BİLSEM SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları nereden sorgulanır?
Bireysel değerlendirme sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. 23 Şubat’ta sona eren BİLSEM sınav sonuçların 28 Şubat’ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bu tarihte açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, sonuçların ilerleyen bir tarihte duyurulacağını açıklamıştı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM sınav sonuçları öğrenme ekranı ve detaylar...
BİLSEM sonuçları 2025 son dakika duyurusuna yoğunlaşan veli ve öğrenciler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarında ön değerlendirme süreci tamamlandı.
Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları ile başarılı bulunanlar bireysel değerlendirmelere katılım sağlayacak. BİLSEM mülakat sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile sorgulanacak. İşte BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuç tarihi hakkında detaylar...
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle 7 Mart'a ertelendi.
BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
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