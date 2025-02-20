Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Bitlis’te kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Bitlis’te devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği ön planda tutularak eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, bazı kamu çalışanları için idari izin verileceği ifade edildi.

Bitlis'te Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 tarihinde Bitlis il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi. 21 Şubat 2025 Cuma Günü Bitlis'te Tatil Mi? Bitlis'teki yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Kamu çalışanları arasında ise hamileler, engelli çalışanlar, kreşe çocuğu giden anneler ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak. Valilik Açıklama Yaptı Mı? Bitlis Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, 24 saat esasına göre çalışan kamu kurumlarında hizmetlerin aksatılmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Kaynak: Haber Merkezi

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