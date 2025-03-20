BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜNDEYİZ? Orucun bitmesine kaç gün var? Bayrama ne kadar kaldı?

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart’ta başladı ve Müslümanlar, bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Gündüzleri oruç tutan, akşamları ise yatsı ezanıyla teravih namazlarını kılan Müslümanlar, aynı zamanda mukabele okumalarını da ihmal etmiyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında bugün itibarıyla kaçıncı günündeyiz? 20 Mart itibariyle oruç tutmaya devam ettiğimiz bu ayda, bayrama ne kadar zaman kaldı? İşte detaylar...

Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönem olarak devam ediyor. Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu ve bayrama ne kadar zaman kaldığı sıkça sorgulanan sorular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29. günü akşamı görülecek. Peki, 20 Mart itibariyle Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz ve bayrama kaç gün kaldı? BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜNDEYİZ? 20 Mart itibariyle orucun 20. günündeyiz. BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ayının bitmesine 9 gün, bayrama ise 10 gün kaldı. 29 Mart arife gününde son oruç tutulacak. 30 Mart'ta bayramın birinci günü idrak edilecek. 2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kaynak: Haber Merkezi

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