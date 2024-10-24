Diyetisyen bitki! Tokluk hissi veriyor az yemenizi sagliyor

Sağlığınızı korumanın en pratik ve lezzetli yollarından biri sofralarınıza daha fazla dereotu eklemekten geçiyor. Düşük kalorisi ve zengin vitamin-mineral içeriği ile dereotu tokluk hissi vererek gereksiz kalori alımını azaltmanıza yardımcı olur. Bu helal ve şifalı bitki diyet yaparken size bir diyetisyen gibi destek sağlar.

İşte dereotunun saymakla bitmeyecek faydaları: Tokluk hissi sağlar: Dereotu içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde tokluk hissi yaratır. Yemeklerden önce 15 dakika kadar tüketildiğinde açlık hissini önleyerek daha az yemenizi sağlar. Tiroid sağlığı: Tiroid bezinin düzenli çalışması kadınlar için önemli bir konudur. Hızlı veya yavaş çalışan tiroid kilo alımını veya kaybını etkileyebilir. Her öğünden önce bir yemek kaşığı ince doğranmış dereotu tüketmek tiroid bezinin sağlıklı çalışmasına destek olur. Sinirleri yatıştırır: Dereotu emzirme dönemindeki annelerde süt bezlerini uyarır ve sütün artmasını sağlar. Aynı zamanda sinirleri yatıştırarak dinginlik hissi yaratır. Kemik sağlığına katkı: Kalsiyum açısından zengin olan dereotu kemik kaybını önleyerek osteoporoz riskini azaltır. İçerdiği minerallerle kemik sağlığınızı destekler. Sindirim destekçisi: Uçucu yağları sayesinde bağırsak hareketlerini güçlendirir ve kabızlığı giderir. Gaz birikmesini önleyerek sindirim sistemini rahatlatır. Enfeksiyonlara karşı etkilidir: Dereotu enfeksiyonlarla savaşmada güçlü bir bitkidir. Ağız sağlığını korur ve mikropların çoğalmasını önler. Reflü ve sindirim sorunları: Reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olurken, sindirim yolundaki rahatsızlıkları hafifletir. Dereotunu sofralarınıza ekleyin Dereotunu salatalarınıza, yoğurtlu mezelerinize veya çorbalarınıza ekleyerek sağlık dolu lezzetler elde edebilirsiniz. Sağlığınızı korumak ve lezzeti artırmak için bu doğal bitkiyi günlük yaşamınıza dahil edin. Dereotu sadece lezzetiyle değil sağlığınıza olan katkılarıyla da vazgeçilmez bir bitkidir. Onu sofralarınıza dahil ederek hem damak zevkinizi hem de sağlığınızı destekleyebilirsiniz. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!