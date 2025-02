Dünyanın en büyük yolcu uçağını uçuran ilk Türk kadın kaptan pilotu: Gökçe Kübra Yıldırım kimdir, kaç yaşında evli mi?

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates’te, Türk pilot Gökçe Kübra Yıldırım, Airbus A380 modelinde kaptanlık görevini üstlenen ilk Türk kadın pilot oldu. Yıldırım, bu önemli başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk havacılık tarihinde önemli bir başarıya imza atan Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'de kaptan pilot olan ilk Türk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Kariyerine Türk Hava Yolları'nda başlayan Yıldırım, bugün altı kıtada 60'tan fazla ülkeye uçuş gerçekleştirerek başarısını taçlandırıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI!

Bu önemli başarıyı sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, "Yaklaşık 12 yıl önce çıktığım bu yolculuk, beni bugün kaptanlığa taşıdı. Bu süreçte karşılaştığım her zorluk, edindiğim her deneyim ve kazandığım her başarı, beni bugünkü noktaya getirdi. Pilotluk benim için yalnızca bir meslek değil, hayatımın bir parçası oldu" sözleriyle duygularını dile getirerek, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaptanlık görevini resmen devralan Yıldırım, bundan sonraki süreç için büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "Artık resmi olarak Airbus A380 Kaptanıyım. Önümdeki yeni maceraları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

GÖKÇE KÜBRA YILDIRIM KİMDİR

Gökçe Kübra Yıldırım, havacılığa olan ilgisini küçük yaşlarla fark etti. Eğitim hayatının erken dönemlerinde havacılıkla ilgili dersler almaya başladı. Türk Hava Yolları Teknik'te staj yaparak sektöre ilk adımını atan Yıldırım, burada kazandığı tecrübelerle pilotluk kariyerine yöneldi. Ardından THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak görev aldı ve uçuş tecrübesini geliştirdi.

Dubai merkezli bir havayolu şirketine geçerek uçuşlarını uluslararası alana taşıdı. Yıllar süren çaba, disiplin ve azim sonucunda, yaklaşık 12 yıllık uçuş tecrübesinin ardından Airbus A380'de kaptan pilot olarak görev almaya başladı. Kamuoyunda Yıldırım'ın yaşı ve özel hayatıyla ilgili bir bilgi bulunamamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi