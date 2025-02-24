Genel af yerine Kısmi af mı çıkacak? Kısmi af kimleri kapsayacak? İşte Bakan Tunç’tan beklenen “Kısmi Af’’ açıklaması...

Cezaevi mahkumları ve aileleri tarafından merakla beklenen kısmi af düzenlemesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan infaz düzenlemesinin ardından, kısmi af konusu yeniden gündeme geldi. Peki, kısmi af çıkacak mı ve kimleri kapsayacak? İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kısmi af hakkında yapılan açıklamalar...

Kısmi af düzenlemesiyle ilgili sorular gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısmi af iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden infaz düzenlemesine dair araştırmalar devam ederken, kısmi afla ilgili açıklamalar gündeme düştü.

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin son gelişmeleri paylaşarak, merak edilenleri yanıtladı. Peki, kısmi af çıkacak mı ve kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN KISMİ AF AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti kongresine katıldığı bir TV yayınında basına yansıyan "kısmi af" düzenlemesi iddialarını değerlendirdi. Tunç, 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların faydalandığı ve "Kovid yasası" olarak bilinen düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş ancak cezası kesinleşmemiş olanların da yararlanabilmesi için bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. Tunç, "Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan önce suç işlemiş olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı. Bu konuda talepler var. TBMM'nin takdirine bağlı olarak, eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak bir düzenleme yapılabilir, ancak bu bir af değil" şeklinde konuştu.

10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin "ilk yargı paketi" için çalışma başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında belgenin ilk kanun teklifi için hazırlıklara başladı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, 2 yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli bir sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığına sunulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Belgede yer alan diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketleriyle yasalaştırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi