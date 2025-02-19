İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL! 2025 İstanbul 20 Şubat Okullar Tatil | İstanbul’da 20-21 Şubat’ta Okullar Tatil mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, İstanbul'da hava sıcaklıklarını düşürerek her iki yakada da kar yağışına neden oldu. Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim-öğretime ara verilirken, İstanbul için tatil kararı açıklandı..

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.

Valilikten Uyarılar

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulunurken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.