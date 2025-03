Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi suresi Türkçe okunuşu

Kadir Gecesi namazı, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan ve Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı “bin aydan daha hayırlı“ olarak kabul edilen bu mübarek geceyi idrak edecek olan Müslümanlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Diyanet’in açıklamalarına göre Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, dua ve zikirlerle Allah’a yakınlaşmak ve manevi huzuru artırmak için çok önemlidir. İslam alimleri, bu gecede pişmanlık duyarak ve gözyaşları içinde içten tövbe edilmesini tavsiye etmektedir. Peki, Kadir Gecesi’nde namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? İşte detaylar...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? sorusu mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Yüce Allah'ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenleri bu hatalarını affettirebilecekleri Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gününün gecesinde idrak edilecek.

Kadir gecesi, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği istisna bir gecedir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Peki, Kadir Gecesi namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır? İşte, o konu hakkında ayrıntılar..

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).



KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir Gecesi'nde kılınacak namazın saati ile ilgili belirli bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, bu mübarek gecede yatsı namazının ardından tesbih namazı kılınması tavsiye edilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

KADİR GECESİ SURESİ

Kadir suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.br>

Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi'ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure. "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

