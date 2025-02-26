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Kan Vermek Oruçu Bozar Mı? Oruçluyken Kan Verilir Mi, Kan Vermek Orucu Bozar Mı?

Kan Vermek Oruçu Bozar Mı? Oruçluyken Kan Verilir Mi, Kan Vermek Orucu Bozar Mı?
Ramazan ayında oruç tutanlar, ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirebilmek için çeşitli konularda sorular sormaktadır. Bunlardan biri de “Oruçluyken kan verilir mi, kan vermek orucu bozar mı?” sorusudur. İşte, bu konuda Diyanet’in yaptığı açıklamalar ve detaylar...

Kan Vermek Oruçu Bozar Mı?

Diyanet'e göre, Ramazan ayında oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz. İbn Kudâme'nin el-Muğnî adlı eserinde yer alan bilgilere göre, kan vermek orucu bozmazken, vücuda kan almak orucu bozar çünkü bu, beslenme kapsamına girmektedir.

Ancak, kan vermekle ilgili olarak farklı görüşler de bulunmaktadır. Bazı hadislerde, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hacamat yaptıran kişinin orucunun bozulacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, bazı alimler, hacamat yapan kişilerin oruçlarının bozulmasının sebebinin, kanın ağız yoluyla vücuda girmesi ihtimali ve hacamat yaptıranın zayıf düşerek hastalanması gibi sebeplerle oruçlarının bozulacağına yorum yapmışlardır. Bu yorumlar, kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varılmasına neden olmuştur.

Diyanet Açıklaması ile Oruçlu Yken Kan Vermek ve Almak Oruçu Bozar Mı?

Diyanet açıklamasına göre, oruçlu iken kan vermek ve almak konusu farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığına dair bir rivayet bulunmaktadır (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939]).

Bu hadislerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, bazı alimler şu yorumu yapmışlardır: İlk rivayette hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırma olasılığı bulunduğu ve hacamat yaptıranın kan verdikten sonra zayıf düşüp hasta olma riski taşıdığı için oruçlarının bozulabileceği belirtilmiştir. Buna karşın, ikinci rivayet esas alınarak, kan vermenin orucu bozmadığı sonucuna varılmıştır.

Çoğunlukla alimler, kan vermenin orucu bozmadığı görüşünü benimsemişlerdir. Ancak, vücuda kan almak, beslenme ile ilgili bir durum olduğu için orucu bozar.

Kaynak: Haber Merkezi

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