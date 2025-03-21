KARAMAN ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA | Karaman’ın 5 ilçesinde yarın elektrikler kesilecek! Bu saatlere dikkat

MEDAŞ, Karaman'ın bazı ilçelerindeki mahallelerde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağını duyurdu
Kesintilerin, belirli tarihlerde ve belirli bölgelerde gerçekleşeceği belirtildi. Elektrik kesintilerinden etkilenmemek isteyen vatandaşların, yapılacak duyuruları takip etmeleri ve kesinti programını öğrenmeleri önem taşıyor. Peki Karaman'ın hangi ilçelerinde ne zaman elektrikler kesilecek?
İŞTE KARAMAN ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
AYRANCI
22.03.2025 10:00 - 22.03.2025 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KARAMAN AYRANCI BÜYÜKKORAŞ KÖYÜ BÜYÜKKORAŞ KümeEvleri
KARAMAN AYRANCI KÜÇÜKKORAŞ KÖYÜ KÜÇÜKKORAŞ KümeEvleri
KARAMAN AYRANCI PINARKAYA KÖYÜ PINARKAYA KümeEvleri
BAŞYAYLA
22.03.2025 11:00 - 22.03.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KARAMAN BAŞYAYLA BÜYÜKKARAPINAR KÖYÜ BÜYÜKKARAPINAR KümeEvleri
ERMENEK
22.03.2025 11:00 - 22.03.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KARAMAN ERMENEK ELMAYURDU KÖYÜ, BOZYAKA MEVKİİ BOZYAKA KümeEvleri
KARAMAN ERMENEK ELMAYURDU KÖYÜ, HATİLLA MEVKİİ HATİLLA KümeEvleri
KARAMAN ERMENEK ELMAYURDU KÖYÜ, KUMYAKA MEVKİİ KUMYAKA KümeEvleri
MERKEZ
22.03.2025 09:00 - 22.03.2025 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KARAMAN MERKEZ SİYAHSER MAHALLESİ ADNAN MENDERES Bulvarı
KARAMAN MERKEZ SİYAHSER MAHALLESİ ADNAN MENDERES Bulvarı
KARAMAN MERKEZ SİYAHSER MAHALLESİ ZEYTİN DALI Bulvarı
22.03.2025 09:00 - 22.03.2025 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KARAMAN MERKEZ GÖZTEPE KÖYÜ GÖZTEPE KümeEvleri
22.03.2025 10:00 - 22.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KARAMAN MERKEZ AŞAĞIAKIN KÖYÜ AŞAĞIAKIN KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ BUCAKKIŞLA KÖYÜ BUCAKKIŞLA KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ İHSANİYE KÖYÜ, AŞAĞI MEVKİİ İHSANİYE AŞAĞI KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ İHSANİYE KÖYÜ, YUKARI MEVKİİ İHSANİYE YUKARI KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ KURUCABEL KÖYÜ KURUCABEL KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YUKARIAKIN KÖYÜ YUKARIAKIN KümeEvleri
22.03.2025 13:00 - 22.03.2025 14:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 449 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 450 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 452 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 454 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 455 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 456 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 457 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 459 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 460 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 462 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 463 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ 464 Sokak
KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KÖYÜ AĞILÖNÜ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 539 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 540 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 544 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 545 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 546 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 547 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 548 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 549 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 550 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 551 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 552 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 553 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 555 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ 559 Sokak
KARAMAN MERKEZ BARUTKAVURAN KÖYÜ BARUTKAVURAN KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI BELDESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İSTASYON KÜME EVLERİ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI BELDESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ YAYLALAR KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 1.İSTASYON Caddesi
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ İSTASYON Caddesi
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ KEMAL KIZILDAĞ Caddesi
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, DENİRCİK MEVKİİ 201 Bulvarı
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, DENİRCİK MEVKİİ 202 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, DENİRCİK MEVKİİ 208 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, DENİRCİK MEVKİİ 213 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, DENİRCİK MEVKİİ DENİRCİK KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, DENİRCİK MEVKİİ İSMAİL HACI KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ 2. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ 3 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ AKKÖPRÜ ESKİ YOL KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ AKKÖPRÜ YENİ YOL KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ ATATÜRK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ HACI İLYAS KÜME KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACI İLYAS MEVKİİ NALIMAN KÜME EVLER KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACIBAYRAM MEVKİİ 11. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACIBAYRAM MEVKİİ AĞA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACIBAYRAM MEVKİİ DEDELER Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, HACIBAYRAM MEVKİİ HACIBAYRAM KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 101. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 102 KÜME EVLERİ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 102 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 102/1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 103. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 104. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 106. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 107. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 108. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 109. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 110. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 111. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 112. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 112/1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 112/2 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 112/3 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 112/4 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 113 KÜME EVLERİ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 113 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 114. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 116 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 117. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 118 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 119. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 121 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 123. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 124. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 125. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 126 KÜME EVLERİ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 126 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 128. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 129. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 130 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 130. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 131. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 133. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 135. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 136. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 138. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 139. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 140. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 142. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 143. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 145. Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 149 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ 34.SOKAK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ AĞILÖNÜ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ BAŞKAN İBRAHİM KOÇAK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ DENİRCİK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ KAYAÖNÜ
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ KAYAÖNÜ1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ KAYAÖNÜ3 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ KAYAÖNÜ4 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ KAYAÖNÜ5 KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ OVA KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ YUNUS EMRE KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, KAYAÖNÜ MEVKİİ YUNUS EMRE-- KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ACAR ÖZMEN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ BAŞKAN İBRAHİM KOÇAK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ BAYRAK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ BOSNA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ CELAL Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ÇELİKDEMİR Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ DENİRCİK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ DR. TALAT ŞENTÜRK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ EMRE Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ GAZİ MUSTAFA KEMAL Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ GÜL Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ GÜLŞEN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ GÜLŞEN1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ HİRA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ IHLAMUR Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ İBRALA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ İBRALA1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KAHRAMAN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KAHRAMAN1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KARABULUT Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KARACALAR Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KAYAÖNÜ1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KAYAÖNÜ6 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ KÜLLİYE Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ LÜTFİ ELVAN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ LÜTFÜ ELVAN 1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ MEHMET AKİF ERSOY Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ MEHMET AKİF ERSOY1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ MERVE Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ MEVLANA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ MEVLÜT AKGÜN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ NASİP Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ NECİP FAZIL Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ÖNCAN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ PRF.DR.YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ PROF.DR.ÖMER DİNÇER Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ SAFA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ SAFA1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ SENA Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ SENA1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ŞHT.ASTSB.ADEM BAYAD Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ŞHT.ASTSB.ADEM BAYAD1 Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ŞHT.ÖĞRETMEN HAMZA ÇETİN Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ŞİMŞEK Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ŞÜKÜR Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ TUNÇEL Sokak
KARAMAN MERKEZ YEŞİLDERE KÖYÜ, YEŞİLDERE TOKİ YUNUS EMRE MEVKİİ ZAFER Sokak
SARIVELİLER
22.03.2025 11:00 - 22.03.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KARAMAN SARIVELİLER BAŞ MAHALLESİ ERENLER Sokak
KARAMAN SARIVELİLER ÇAKILLAR MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
KARAMAN SARIVELİLER ÇAKILLAR MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU Caddesi
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ BARIŞ Sokak
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ BEDESTEN Sokak
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ FAZİLET Sokak
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ HAFIZ Sokak
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ KİLLİK KümeEvleri
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU Caddesi
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ ORTAKÖY TURCALAR YOLU Sokak
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ TEPE Sokak
KARAMAN SARIVELİLER TURCALAR MAHALLESİ YILDIRIM Sokak
KARAMAN SARIVELİLER ULUCAMİ MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
Kaynak: Haber Merkezi