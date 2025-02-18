Kastamonu’da kar tatili... 18 Şubat’ta Bazı İlçelerde Eğitime Ara Verildi... Kastamonu’nun Hangi İlçelerinde Okullar Tatil Edildi?

Kastamonu'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat 2025 Salı günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde okullar tamamen tatil edilirken, bazı ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim yapılmayacak.

Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?

Alınan karara göre, Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bunun yanı sıra, İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kar Yağışı Devam Edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Kastamonu'da 18 Şubat Salı günü hafif kar yağışı ve yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 5°C, en düşük ise -1°C olması öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güncel duyurular için Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarının takip edilmesi önerildi.