KRAL KAYBEDERSE 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle

Kral Kaybederse izleyicileri, heyecanla bekledikleri yeni bölümün ilk sahnelerini görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5. bölümde neler yaşandı? İşte, Kral Kaybederse dizisinin 6. bölüm fragmanı ve tüm detaylar...

STAR TV'nin popüler dizisi Kral Kaybederse, 6. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, dizinin heyecan verici gelişmeleri ve 5. bölümde yaşananları merakla araştırıyor.

Peki, Kral Kaybederse dizisinin 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Kral Kaybederse dizisinin 6. bölüm fragmanı ve 5. bölümle ilgili tüm detaylar...

KRAL KAYBEDERSE 5. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan ve Handan arasındaki gerginlik her geçen gün daha da büyür. İkili, birbirlerine karşı sert ve etkili hamleler yaparken, Kenan güçlü ve yenilmesi zor bir figür olarak öne çıkar. Etrafındaki insanlara karşı sert tutumuyla adeta gözdağı veren Kenan, oyun arkadaşlarını zor durumda bırakırken Handan için bambaşka planlar yapmaktadır.

Bu sırada, son dönemde sık sık Kenan'ın karşısına çıkan Fikret, kolay pes etmeyeceğini açıkça belli eder. Kenan ve Handan arasındaki gerilimden en çok etkilenenlerden biri de Özlem olur. Zamanla üzerindeki baskı artan Özlem, bir noktadan sonra kendini tamamen kaybetmeye başlar.

Öte yandan, Fadi'nin en büyük endişesi, kardeşi Güllü'nün mecburen yaptığı evlilik olmaya devam etmektedir. Güllü, ilk gecesini düşündüğünden daha rahat geçirir, ancak Kaşif'e karşı duyduğu şüpheler hâlâ devam etmektedir. Buna rağmen, Fadi onların üzerindeki etkisini ve kontrolünü bırakmaya niyetli değildir.

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Kaynak: Haber Merkezi