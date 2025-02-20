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KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ MÜ? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı? Tarihte Bala Hatun nasıl öldü?

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KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ MÜ? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı? Tarihte Bala Hatun nasıl öldü?
Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun’un hayatta olup olmadığı, son bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Begüm Hatun’un, Bala Hatun’un bulunduğu kulübeyi ateşe vermesiyle gerilim tavan yaparken, fragmanda Osman Bey’in “Bala’nın intikamını alacağız!“ sözleri dikkat çekti. Peki, ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü? Özge Törer diziden ayrılıyor mu? İşte bu konuyla ilgili son gelişmeler...

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve son bölümde yaşananlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde, Begüm Hatun'un yaktığı kulübede kalan Bala Hatun'un akıbeti büyük bir soru işareti oldu. Peki, Bala Hatun ölü mü? Tarihte nasıl vefat etti? Özge Törer diziden ayrılıyor mu? İşte tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Bala Hatun, ağır yaralı şekilde sığındığı kulübede yaralarını tedavi etmeye çalışırken, Begüm Hatun ile arasında büyük bir çatışma yaşandı. İki karakterin karşı karşıya geldiği mücadelede, Begüm Hatun yerden bulduğu odun parçasıyla Bala Hatun'a sert bir darbe vurdu.

Aldığı darbeyle baygın düşen Bala Hatun, hareketsiz kalırken, intikam hırsıyla hareket eden Begüm Hatun, kulübeyi ateşe verdi. Bu gelişmeler, Bala Hatun'un yaşam mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı konusunda büyük bir belirsizlik yarattı.

Fragmana "Bala'nın intikamını alacağız! Bala Hatun'u toprağa koymadan asla durmayacağız." sözleri damga vurdu. Osman Bey'in yanmış bir cesetle karşılaştığı sahne Bala Hatun'un ölümüne işaret etse de cesedin kime ait olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

KURULUŞ OSMAN'IN BALA HATUN'U ÖZGE TÖRER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Özge Törer'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağına dair şu an için herhangi bir açıklama veya kesin bilgi bulunmamaktadır. Bala Hatun'un akıbeti ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netleşecek.

TARİHTE OSMAN BEY'İN EŞİ BALA HATUN NASIL ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamış önemli bir figürdür. Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun, 1289 yılında Osman Bey ile evlenmiş ve bu evlilikten Şehzade Alaaddin dünyaya gelmiştir. Tarihte Bala Hatun'un ölüm tarihi ve şekli net olarak bilinmemektedir.

Bazı kaynaklar, 1324 yılında Bursa'da vefat ettiğini belirtirken, diğerleri onun Biga Kalesi'nde hayatını kaybettiğini öne sürmektedir. Ayrıca, Bala Hatun'un babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesinin yakınlarında, annesiyle birlikte gömülü olduğu söylenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

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