MEDAŞ DUYURDU | Niğde’de planlı elektrik kesintisi! O ilçeler karanlıkta kalacak

MEDAŞ AZ ÖNCE DUYURDU.. Niğde'de planlı elektrik kesintisi yapılacak. Peki Niğde'de elektrikler ne zaman ve saat kaçta kesilecek? İşte detaylar...
Niğde'de yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.
İşte Niğde'de kesinti yaşayacak ilçeler:
MERKEZ
06.03.2025 09:00 - 06.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ 2 . Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ 4. Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ 5. Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ 6. Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ BARAJ Caddesi
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ KÖYLÜ ÇEŞMESİ IHLAMUR/1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ MANOLYA/2 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ ORTAFİDANLAR Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, YENİ GÜMÜŞ MAHALLESİ FİDANLIK Sokak
06.03.2025 14:00 - 06.03.2025 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ 2 . Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ 5. Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ BARAJ Caddesi
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ BİRLİK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ ÇAKMAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ DEMİRCİ Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ DEMİRCİ/1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ DEMİRCİ/1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ EBRAR Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ FATİH Caddesi
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL Caddesi
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL/1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL/10 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL/15 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL/16 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL/25 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL/8 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ KEÇİKELERİ Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ KEÇİKELERİ/1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ MENEKŞE/1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ MURAT 1 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ MURAT Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ MURAT/10 SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ NİLİFER SOKAK Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, ESKİ GÜMÜŞ MAHALLESİ ZİYA PAŞA Sokak
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, YENİ GÜMÜŞ MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ Caddesi
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BELDESİ, YENİ GÜMÜŞ MAHALLESİ YILDIRIM Sokak
Kaynak: Haber Merkezi