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Merve Çağıran kimdir? TEŞKİLAT SOFİA KİM, GERÇEK ADI NE?

Merve Çağıran kimdir? TEŞKİLAT SOFİA KİM, GERÇEK ADI NE?
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat Sofia karakterini Merve Çağıran canlandırıyor. 32 yaşındaki başarılı oyuncu rolüyle dikkat çekerken daha önce oynadığı diziler, kariyeri ve yaşı merak ediliyor.

Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 5. sezonunda kadrosuna kattığı yeni karakter Sofia ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?
Merve Çağıran, 13 Temmuz 1992'de Balıkesir'de dünyaya geldi ve çocukluk yıllarını İzmir'de geçirdi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncu, oyunculuğa olan tutkusunu erken yaşlarda keşfetti ve bu hayalini gerçekleştirmek için 2011'de İstanbul'a taşındı.

Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi alarak profesyonel kariyerine sağlam bir temel attı. 32 yaşında olan Merve Çağıran, kariyeri boyunca hem dram hem de aksiyon türlerinde başarılı performanslar sergiledi. 

TEŞKİLAT SOFİA KİM, GERÇEK ADI NE?
Teşkilat dizisinin 5. sezonunda tanıtılan Sofia karakteri uluslararası bir istihbarat ağının parçası olan gizemli bir yabancı ajan olarak Makinist'in kız kardeşi olarak hikayeye dahil oldu. 

Merve Çağıran'ın oynadığı karakter, soğukkanlı, zeki ve manipülatif yönleriyle öne çıkıyor. 

MERVE ÇAĞIRAN OYNADIĞI DİZİLER
Elde Var Hayat (2010-2012)

Kavak Yelleri (2011)

Kaçak Gelinler (2014)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017)

Kalp Atışı (2017-2018)

Çarpışma (2018-2019)

Çocuk (2019-2020)

Kalp Yarası (2021-2022)

Kopuk (2024)

Teşkilat (2025)

Kaynak: Haber Merkezi

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