Meteoroloji’den Malatya’ya kuvvetli yağış uyarısı | Sıcaklıklar düşüyor! İşte Malatya 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mart Salı günü için Malatya’nın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Yeni raporda, Malatya için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Peki, Malatya’da bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece? İşte Malatya için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Malatya'da 18 Mart 2025 Salı günü ve 5 günlük hava durumu şu şekilde:
MALATYALILAR DİKKAT!
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Bölge genelinde yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve
tedbirli olmaları gerekmektedir.
İşte Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°.
Yarın için Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.
20 Mart 2025 Perşembe Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.
21 Mart 2025 Cuma Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°.
22 Mart 2025 Cumartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.
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