Metrolar Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? M1 ve M2 Hattında Hangi Duraklar Kapalı? Metro Seferleri Ne Zaman Normale Dönecek? 21 Mart Cuma 2025

İstanbul’da sabah saatlerinde toplu taşıma kullanan vatandaşlar, kapatılan metro duraklarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Özellikle M1 hattındaki Emniyet-Fatih ve M2 hattındaki Taksim duraklarının kapalı olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre, İstanbul Valiliği kararıyla bazı istasyonlar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Seferlerin ne zaman normale döneceği ise ikinci bir duyuruya kadar belirsizliğini koruyor.

İstanbul'da Metro Seferleri Ne Zaman Normale Dönecek?

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, metro seferlerinin ne zaman normale döneceğini araştırıyor. Özellikle M1 Emniyet-Fatih ve M2 Taksim duraklarının kapalı olması ulaşımı doğrudan etkiliyor. Peki, İstanbul'da metrolar ne zaman açılacak?

M1 ve M2 Hattında Hangi Duraklar Kapalı?

Metro İstanbul'un açıklamasına göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda;

M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı/Kirazlı Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ,

, M2 Yenikapı–Hacıosman Hattı'nın Taksim istasyonu ,

, F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak kapatıldı.

Araçların, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam ettiği bildirildi.

Metro Seferleri Ne Zaman Normale Dönecek?

Valilik açıklamasına göre, 19-23 Mart tarihleri arasında il genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Bu karar kapsamında metro istasyonlarının kapalı kalacağı belirtildi. Metro seferlerinin ne zaman normale döneceğine ilişkin ise ikinci bir duyuru bekleniyor.

Öte yandan, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi de Vatan Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi