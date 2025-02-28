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Niğde’ye kar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi: Niğde’de yağış var mı? Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

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Niğde’ye kar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi: Niğde’de yağış var mı? Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji'den Niğde için kar yağışı uyarısı geldi. Niğdeliler hazır olun.Yağış ve kar geliyor. Niğde'de hava durumu nasıl olacak? 2025 Niğde'ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 28 Şubat - 6 Mart arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu..

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Niğde'de hafta sonu ve hafta başında yağışlı hava bekleniyor. Yer yer yağmur, yer yer karla karışık yağmur etkili olurken, gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar:

Niğde'de Yarın Hava Nasıl?

1 Mart Cumartesi günü Niğde'de yağışlı hava etkisini gösterecek. Kent merkezinde yağmur beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek.

1 Mart Cumartesi

Niğde'de Yağış Var mı?

Hafta sonu boyunca Niğde'de yağış bekleniyor. 1 Mart'ta yağmur etkili olurken, 3 Mart Pazartesi günü ise karla karışık yağmur görülebilir.

Niğde'de Kar Yağışı Bekleniyor mu?

3 Mart Pazartesi günü Niğde'de karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterebilir.

3 Mart Pazartesi

Niğde'de Hava Sıcaklığı Düşecek mi?

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının -2 ila -3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde hissedilir bir soğuk yaşanacak.

Niğde'de hava koşullarına karşı dikkatli olunması önerilir. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Niğde için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Niğde hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°

Yarın için Niğde hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°

2 Mart 2025 Pazar Niğde hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°

3 Mart 2025 Pazartesi Niğde hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°

4 Mart 2025 Salı Niğde hava durumu Sisli, sıcaklık 12°

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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