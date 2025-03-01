GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Piyasa 2. bölüm full tek parça izle | Kanal D Piyasa dizisi son bölüm kesintisiz izle

Piyasa 2. bölüm full tek parça izle | Kanal D Piyasa dizisi son bölüm kesintisiz izle
Münever, Kenan Akın, Keriman Akın, Şefik Arzen... Her bir karakteriyle ayrı yaralara dokunan Piyasa dizisinin ywni bölümü merakla bekleniyor. Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl’ün başrollerini paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa 2. bölüm özeti ve detaylarını sizler için derledik.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa, 2. bölümüyle ekrana geliyor. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi daha ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitlerken yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, Piyasa 2. bölüm bilgilerini araştırıyor. İşte sevilen dizinin yeni bölüm özeti, fotoğrafları ve detaylar....

PİYASA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver'in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler. Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Keriman'ın korkuları tek tek gerçek olmaktadır.

Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken Münevver kocasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kenan yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara sapar. Adar ise Münevver'in namusunu sorgular. Kenan ince bir iple hayata tutunmaya çalışırken, Münevver başına geleceklerden habersiz bilinmeze doğru sürüklenmektedir..

 

 

 

PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

PİYASA SON BÖLÜM İZLE

Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

PİYASA DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
  • #Piyasa #Piyasa dizisi #Piyasa 2. bölüm

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir