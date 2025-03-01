Piyasa 2. bölüm full tek parça izle | Kanal D Piyasa dizisi son bölüm kesintisiz izle

Münever, Kenan Akın, Keriman Akın, Şefik Arzen... Her bir karakteriyle ayrı yaralara dokunan Piyasa dizisinin ywni bölümü merakla bekleniyor. Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl’ün başrollerini paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa 2. bölüm özeti ve detaylarını sizler için derledik.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa, 2. bölümüyle ekrana geliyor. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi daha ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitlerken yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, Piyasa 2. bölüm bilgilerini araştırıyor. İşte sevilen dizinin yeni bölüm özeti, fotoğrafları ve detaylar....

PİYASA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver'in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler. Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Keriman'ın korkuları tek tek gerçek olmaktadır.

Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken Münevver kocasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kenan yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara sapar. Adar ise Münevver'in namusunu sorgular. Kenan ince bir iple hayata tutunmaya çalışırken, Münevver başına geleceklerden habersiz bilinmeze doğru sürüklenmektedir..

PİYASA KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

PİYASA SON BÖLÜM İZLE

Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

PİYASA DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haber Merkezi