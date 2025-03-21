Protein Deposu Diye Tükettiğimiz Gıdalar: Kemik Suyu ve Chia Tohumu da Yanlış Biliniyormuş!

Sağlıklı beslenme ve hastalıkları önlemek için önerilen gıdalar arasında kemik suyu ve son dönemde popüler hale gelen chia tohumu da bulunuyor. Ancak, bu gıdaların yer aldığı listede yıllarca yanlış bildiğimiz bazı besinler var. İşte bu besinlerin gerçek protein değerleri ve neden beklediğiniz kadar etkili olmadığına dair detaylar…

Daha fazla protein eklemek isteyenler için kas gelişimini desteklemek ve açlık hissini bastırmak adına pek çok seçenek bulunuyor. Ancak bazı yiyeceklerin içerdiği protein, tahmin edilenin çok altında olabilir. İşte, genellikle protein deposu olarak tanıtılan 9 gıda:

1. Fıstık Ezmesi

Fıstık ezmesi, sağlıklı yağlar açısından zengin olsa da, bir yemek kaşığında yalnızca 4 gram protein bulunuyor. Bu yüzden tek başına büyük bir protein kaynağı olarak düşünülmemelidir. Fıstık ezmesini smoothie'lere veya tuzlu yemeklere ekleyerek ekstra protein sağlayabilirsiniz.

2. Chia Tohumları

Chia tohumları, 2 yemek kaşığında 4 gram protein içeriyor. Ancak bu miktar, chia tohumu pudingini protein açısından zengin bir kahvaltıya dönüştürmek için yeterli olmayabilir. Proteini artırmak için, chia tohumlarını soya sütü gibi yüksek proteinli bir sıvı ile karıştırabilir ya da içine yoğurt ekleyebilirsiniz.

3. Fıstık

Fıstık, protein kaynağı olmasına rağmen, büyük ölçüde yağ içeriyor. Ancak antep fıstığı, diğer kuruyemişlere göre daha fazla protein sunuyor ve bu protein, tüm temel amino asitleri içeriyor. Fıstıkları öğünlerinize eklemek, yemeğinizin protein içeriğini artırabilir.

4. Kinoa

Kinoa, tam bir protein kaynağı olup bir fincanında 8 gram protein bulunuyor. Ancak tek başına yeterli değildir. Yumurtalar veya tofu gibi diğer protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde, daha dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz.

5. Yumurtalar

Yumurtalar, kaliteli bir protein kaynağıdır, ancak tek başlarına 6 gram protein içerir. Üç yumurta tüketmek, günlük protein ihtiyacınıza yaklaşmanızı sağlar. Yumurtaları, yoğurt veya mercimek gibi diğer protein kaynaklarıyla kombinlemek, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

6. Nohut

Yüksek lif içeriği ile bilinen nohut, yarım fincanda yalnızca 7 gram protein içeriyor. Nohutları, kinoa gibi diğer protein kaynaklarıyla birleştirerek protein miktarını artırabilirsiniz.

7. Yoğurt

Yoğurt, özellikle ev yapımı yoğurtlar iyi bir protein kaynağı olabilir. Ancak, normal yoğurtlarda protein miktarı genellikle düşüktür. Yoğurt, 6 onsluk porsiyon başına 17 gram protein sunar. Yoğurdu, fındık, meyve veya chia tohumu gibi besinlerle zenginleştirerek daha doyurucu bir öğün haline getirebilirsiniz.

8. Brüksel Lahanası

Brüksel lahanası, bir fincanda 3 gram protein içeriyor. Çok yüksek olmasa da, protein açısından zengin bir öğüne eklenerek protein miktarını artırabilirsiniz.

9. Kemik Suyu

Kemik suyu, bazı kişiler tarafından protein kaynağı olarak kabul edilse de, ortalama bir porsiyon sadece 10 gram protein içerir. Kemik suyunu tek başına tüketmek yerine, onu yemeklere ekleyerek protein miktarını artırabilirsiniz. Kinoa veya fasulye güveçlerinde kullanmak, kemik suyunun besin değerini artırır.

Kaynak: Haber Merkezi