Ramazan Pidesi Fiyatları Zirvede! İşte Evde 10 TL’ye Mis Gibi Pide Yapmanın Sırları

Evde Ramazan Pidesi Yapımı: 7 Adımda Ustalık
1. Malzemeler (4 Adet Pide İçin)
5,5 su bardağı un (1.200 gr)
3 su bardağı ılık su (600 ml)
1 paket kuru maya (7 gr)
1,5 tatlı kaşığı tuz
2. Maya Aktifleştirme (En Kritik Aşama)
Suyun sıcaklığı 38-40°C arası olmalı (Parmağınızı yakmayacak ılıklıkta).
Mayayı suya ekleyip 5 dakika bekletin. Yüzeyde köpüklenme olmazsa maya ölmüş demektir.
3. Hamur Yoğurma Teknikleri
El ile Yoğurma: En az 20 dakika yoğurun. Hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalı.
Makineli Yoğurma: 2. viteste 10 dakika yeterli.
Fırıncı Tüyosu: "Hamura 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Pidelere fırın nemi kazandırır, bayatlamayı geciktirir."
4. Mayalama ve Dinlendirme
Hamuru nemli bezle örtüp oda sıcaklığında (22-25°C) 1 saat mayalandırın.
Buzdolabında Yavaş Mayalama (Opsiyonel): 8-12 saat buzdolabında bekletirseniz daha aromatik olur.
5. Şekil Verme ve Süsleme
Hamuru 4 eşit parçaya bölün.
Oklava ile 1 cm kalınlığında açın. Kenarları hafifçe kıvırın.
Süsleme İçin: Yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı yoğurt karışımı sürün. Çörek otu, susam veya haşhaş serpin.
6. Pişirme: Fırın Ayarları
Alt-Üst Isı + Fanlı modda 220°C ön ısıtma yapın.
Taş Tabanlı Fırın: Pideleri doğrudan taşa yerleştirin. 15 dakika pişirin.
Normal Tepsi: Yağlı kağıt serin. 18-20 dakika pişirin.
7. Pide Taze Tutmanın 3 Yolu
Soğuduktan Hemen Sonra: Streç filmle sarıp dondurucuya atın. 2 ay saklayabilirsiniz.
Oda Sıcaklığında: Bez torba içinde 3 gün tazeliğini korur.
Bayatlayan Pideyi Canlandırma: Üzerine su serpip 180°C fırında 5 dakika ısıtın.
Kaynak: Haber Merkezi