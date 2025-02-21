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Ramazan Pidesi Fiyatları Zirvede! İşte Evde 10 TL’ye Mis Gibi Pide Yapmanın Sırları

Ramazan Pidesi Fiyatları Zirvede! İşte Evde 10 TL’ye Mis Gibi Pide Yapmanın Sırları
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi taze pideler, bu yıl 20-35 TL aralığında satılıyor. Özellikle dar gelirli aileler, “Pide almak lüks oldu“ diyor. Ancak endişelenmeyin! Sadece un, su, tuz ve maya ile evde 10 TL’den düşük maliyetle nefis Ramazan pidesi yapmak mümkün. İşte adım adım pratik tarif ve uzman tüyoları…

Evde Ramazan Pidesi Yapımı: 7 Adımda Ustalık

1. Malzemeler (4 Adet Pide İçin)

5,5 su bardağı un (1.200 gr)

3 su bardağı ılık su (600 ml)

1 paket kuru maya (7 gr)

1,5 tatlı kaşığı tuz 

2. Maya Aktifleştirme (En Kritik Aşama)

Suyun sıcaklığı 38-40°C arası olmalı (Parmağınızı yakmayacak ılıklıkta).

Mayayı suya ekleyip 5 dakika bekletin. Yüzeyde köpüklenme olmazsa maya ölmüş demektir.

3. Hamur Yoğurma Teknikleri

El ile Yoğurma: En az 20 dakika yoğurun. Hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalı.

Makineli Yoğurma: 2. viteste 10 dakika yeterli.

Fırıncı Tüyosu: "Hamura 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Pidelere fırın nemi kazandırır, bayatlamayı geciktirir." 

4. Mayalama ve Dinlendirme

Hamuru nemli bezle örtüp oda sıcaklığında (22-25°C) 1 saat mayalandırın.

Buzdolabında Yavaş Mayalama (Opsiyonel): 8-12 saat buzdolabında bekletirseniz daha aromatik olur.

5. Şekil Verme ve Süsleme

Hamuru 4 eşit parçaya bölün.

Oklava ile 1 cm kalınlığında açın. Kenarları hafifçe kıvırın.

Süsleme İçin: Yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı yoğurt karışımı sürün. Çörek otu, susam veya haşhaş serpin.

6. Pişirme: Fırın Ayarları

Alt-Üst Isı + Fanlı modda 220°C ön ısıtma yapın.

Taş Tabanlı Fırın: Pideleri doğrudan taşa yerleştirin. 15 dakika pişirin.

Normal Tepsi: Yağlı kağıt serin. 18-20 dakika pişirin.

7. Pide Taze Tutmanın 3 Yolu

Soğuduktan Hemen Sonra: Streç filmle sarıp dondurucuya atın. 2 ay saklayabilirsiniz.

Oda Sıcaklığında: Bez torba içinde 3 gün tazeliğini korur.

Bayatlayan Pideyi Canlandırma: Üzerine su serpip 180°C fırında 5 dakika ısıtın.

Kaynak: Haber Merkezi

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