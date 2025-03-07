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ŞOK 8-11 MART YENİ AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK 5-11 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıktı? Kapaklı Organizer Çanta, Pijama Takımı, Saç Kurutma Makinesi

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ŞOK 8-11 MART YENİ AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK 5-11 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıktı? Kapaklı Organizer Çanta, Pijama Takımı, Saç Kurutma Makinesi
ŞOK 5-11 Mart Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. Bu hafta Çarşamba günü raflarda yerini alan ŞOK aktüel kataloğunda, geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel indirimli ürünler de 11 Mart’a kadar mağazalarda satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel kataloğundaki tüm ürünlerin detaylı listesi...

ŞOK'un yeni haftanın aktüel kataloğu yayımlandı. 5-11 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve resmi internet sitesinde satışa sunulacak olan indirimli ürünlerde geniş bir seçenek yer alıyor.

Bu hafta, indirimli ürünler arasında 2'li Kahve Makinesi, 12 Parça Çay Seti, Ayaklı Sunumluk, Salata Kurutucu, Çok Amaçlı Mikser Seti, Saç Kurutma Makinesi, Kapaklı Organizer Çanta gibi pek çok ürün öne çıkıyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...

5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG

Aqua Bambu Kağıt Havlu - 109 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı - 219 TL

Molfix Fırsat Paketi - 215 TL

Dalin Bebek Şampuanı - 99 TL

Dalin Kolay Tarama Spreyi - 99 TL

Omo Active Fresh Toz Deterjan - 365 TL

Mintax Çok Amaçlı Genel Temizleyici - 105 TL

Cif Tüm Yüzeyler Jel - 49,90 TL

Cif Sprey Ultra Hız Banyo/Mutfak - 66,90 TL

5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG

Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) - 79,90 TL

Mis Uht Süt Laktozsuz - 34,50 TL

Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir - 119 TL

Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri - 125 TL

Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize - 49,50 TL

Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase - 49,90 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç - 115 TL

Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 49,90 TL

Amigo Yer Fıstığı Ezmesi - 59,90 TL

Lezzetlim Dana Kavurma - 129 TL

Pınar Keyifle Hindi Salam - 59 TL

Akşeker Kangal Sucuk - 115 TL

Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 49,90 TL

Ülker Dankek Tart Kek Çilekli - 49,95 TL

Dimes Buzz Mango&Portakal Aromalı İçecek - 27,50 TL

5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG

Minio Duo 2'li Kahve Makinesi - 2.499 TL

Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi - 1.099 TL

Yapraklı Kare Tepsi - 249 TL

12 Parça Çay Seti - 599 TL

Dekoratif Metal Sunumluk - 199 TL

Çok Amaçlı Mikser Seti - 250 TL

Manuel El Rondosu - 129 TL

Vakumlu Cam Saklama Kabı - 52,95 TL

Metal Peçetelik - 64,95 TL

Su Bardağı - 34,95 TL

5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı - 399 TL

Kadın Viskon Tek Alt - 139 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 799 TL

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü - 849 TL

Esem Kadın / Erkek Terlik - 299 TL

Kadın Ribanalı Bato Slip 2'Li - 84,95 TL

Kadın Slip 2'Li Desenli - 69,95 TL

Kadın/Erkek Şemsiye - 179 TL

Kapaklı Organizer Çanta - 199 TL

Kadın Omuz Çantası Krinkıl Kumaş - 179 TL

5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG

Mon Amour Hızlı ve Kolay Manikür - 89 TL

Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri - 79,90 TL

Maybelline New York Falsies Surreal Mascara - 229 TL

Pierre Cardin Belle Etoile EDT Çantalı Hediye Set - 349 TL

Emotion Deodorant Çeşitleri - 159 TL

Elidor Onarıcı ve Koruyucu/Güçlü ve Parlak Şampuan - 175 TL

Nivea Göz Makyaj Temizleyici - 89 TL

Pia Katlanır Makyaj Fırça Seti - 149 TL

Garnier Kağıt Yüz Maskesi - 49,90 TL

8-11 MART ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL

Melisa Bebek Seti Çeşitleri 149 TL

Minkie Rüya Kalesi 179 TL

Küçük Ev Aletleri 129 TL

Çalışkan İş Araçları 129 TL

Şehir Başlangıç Setleri 399 TL

Kurmalı Balık Tutma Oyunu 69.95 TL

Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL

Dokunmatik Ördek/Armut/Tost Gece Lambası 249 TL

Tuz Lambası 349 TL

Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL

İkili Sehpa 399 TL

8-11 MART ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Samsung Premium Plus Windfree 18000BTU Klima 45.999 TL

Samsung Ar35 Silver 12000 Btu Klima 26.999 TL

Nofrost Buzdolabı 31.899 TL

23 L Mikrodalga Fırın 4.799 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.799 TL

508 L No Frost Buzdolabı 37.499 TL

508 L Nofrost Buzdolabı 33.499 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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