ŞOK 8-11 MART YENİ AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK 5-11 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıktı? Kapaklı Organizer Çanta, Pijama Takımı, Saç Kurutma Makinesi

ŞOK 5-11 Mart Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. Bu hafta Çarşamba günü raflarda yerini alan ŞOK aktüel kataloğunda, geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel indirimli ürünler de 11 Mart’a kadar mağazalarda satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel kataloğundaki tüm ürünlerin detaylı listesi...

ŞOK'un yeni haftanın aktüel kataloğu yayımlandı. 5-11 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve resmi internet sitesinde satışa sunulacak olan indirimli ürünlerde geniş bir seçenek yer alıyor. Bu hafta, indirimli ürünler arasında 2'li Kahve Makinesi, 12 Parça Çay Seti, Ayaklı Sunumluk, Salata Kurutucu, Çok Amaçlı Mikser Seti, Saç Kurutma Makinesi, Kapaklı Organizer Çanta gibi pek çok ürün öne çıkıyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin tam listesi... 5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG Aqua Bambu Kağıt Havlu - 109 TL Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı - 219 TL Molfix Fırsat Paketi - 215 TL Dalin Bebek Şampuanı - 99 TL Dalin Kolay Tarama Spreyi - 99 TL Omo Active Fresh Toz Deterjan - 365 TL Mintax Çok Amaçlı Genel Temizleyici - 105 TL Cif Tüm Yüzeyler Jel - 49,90 TL Cif Sprey Ultra Hız Banyo/Mutfak - 66,90 TL 5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) - 79,90 TL Mis Uht Süt Laktozsuz - 34,50 TL Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir - 119 TL Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri - 125 TL Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize - 49,50 TL Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase - 49,90 TL Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç - 115 TL Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 49,90 TL Amigo Yer Fıstığı Ezmesi - 59,90 TL Lezzetlim Dana Kavurma - 129 TL Pınar Keyifle Hindi Salam - 59 TL Akşeker Kangal Sucuk - 115 TL Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 49,90 TL Ülker Dankek Tart Kek Çilekli - 49,95 TL Dimes Buzz Mango&Portakal Aromalı İçecek - 27,50 TL 5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG Minio Duo 2'li Kahve Makinesi - 2.499 TL Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi - 1.099 TL Yapraklı Kare Tepsi - 249 TL 12 Parça Çay Seti - 599 TL Dekoratif Metal Sunumluk - 199 TL Çok Amaçlı Mikser Seti - 250 TL Manuel El Rondosu - 129 TL Vakumlu Cam Saklama Kabı - 52,95 TL Metal Peçetelik - 64,95 TL Su Bardağı - 34,95 TL 5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG Kadın Kaşkorse Pijama Takımı - 399 TL Kadın Viskon Tek Alt - 139 TL Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 799 TL Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü - 849 TL Esem Kadın / Erkek Terlik - 299 TL Kadın Ribanalı Bato Slip 2'Li - 84,95 TL Kadın Slip 2'Li Desenli - 69,95 TL Kadın/Erkek Şemsiye - 179 TL Kapaklı Organizer Çanta - 199 TL Kadın Omuz Çantası Krinkıl Kumaş - 179 TL 5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG Mon Amour Hızlı ve Kolay Manikür - 89 TL Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri - 79,90 TL Maybelline New York Falsies Surreal Mascara - 229 TL Pierre Cardin Belle Etoile EDT Çantalı Hediye Set - 349 TL Emotion Deodorant Çeşitleri - 159 TL Elidor Onarıcı ve Koruyucu/Güçlü ve Parlak Şampuan - 175 TL Nivea Göz Makyaj Temizleyici - 89 TL Pia Katlanır Makyaj Fırça Seti - 149 TL Garnier Kağıt Yüz Maskesi - 49,90 TL 8-11 MART ŞOK AKTÜEL KATALOĞU Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL Melisa Bebek Seti Çeşitleri 149 TL Minkie Rüya Kalesi 179 TL Küçük Ev Aletleri 129 TL Çalışkan İş Araçları 129 TL Şehir Başlangıç Setleri 399 TL Kurmalı Balık Tutma Oyunu 69.95 TL Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL Dokunmatik Ördek/Armut/Tost Gece Lambası 249 TL Tuz Lambası 349 TL Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL İkili Sehpa 399 TL 8-11 MART ŞOK AKTÜEL KATALOĞU Samsung Premium Plus Windfree 18000BTU Klima 45.999 TL Samsung Ar35 Silver 12000 Btu Klima 26.999 TL Nofrost Buzdolabı 31.899 TL 23 L Mikrodalga Fırın 4.799 TL 5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.799 TL 508 L No Frost Buzdolabı 37.499 TL 508 L Nofrost Buzdolabı 33.499 TL Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!