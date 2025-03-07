ŞOK 8-11 MART YENİ AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK 5-11 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıktı? Kapaklı Organizer Çanta, Pijama Takımı, Saç Kurutma Makinesi

ŞOK'un yeni haftanın aktüel kataloğu yayımlandı. 5-11 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında ve resmi internet sitesinde satışa sunulacak olan indirimli ürünlerde geniş bir seçenek yer alıyor.
Bu hafta, indirimli ürünler arasında 2'li Kahve Makinesi, 12 Parça Çay Seti, Ayaklı Sunumluk, Salata Kurutucu, Çok Amaçlı Mikser Seti, Saç Kurutma Makinesi, Kapaklı Organizer Çanta gibi pek çok ürün öne çıkıyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin tam listesi...
5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG
Aqua Bambu Kağıt Havlu - 109 TL
Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı - 219 TL
Molfix Fırsat Paketi - 215 TL
Dalin Bebek Şampuanı - 99 TL
Dalin Kolay Tarama Spreyi - 99 TL
Omo Active Fresh Toz Deterjan - 365 TL
Mintax Çok Amaçlı Genel Temizleyici - 105 TL
Cif Tüm Yüzeyler Jel - 49,90 TL
Cif Sprey Ultra Hız Banyo/Mutfak - 66,90 TL
5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG
Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) - 79,90 TL
Mis Uht Süt Laktozsuz - 34,50 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir - 119 TL
Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri - 125 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize - 49,50 TL
Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase - 49,90 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç - 115 TL
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 49,90 TL
Amigo Yer Fıstığı Ezmesi - 59,90 TL
Lezzetlim Dana Kavurma - 129 TL
Pınar Keyifle Hindi Salam - 59 TL
Akşeker Kangal Sucuk - 115 TL
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek - 49,90 TL
Ülker Dankek Tart Kek Çilekli - 49,95 TL
Dimes Buzz Mango&Portakal Aromalı İçecek - 27,50 TL
5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG
Minio Duo 2'li Kahve Makinesi - 2.499 TL
Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi - 1.099 TL
Yapraklı Kare Tepsi - 249 TL
12 Parça Çay Seti - 599 TL
Dekoratif Metal Sunumluk - 199 TL
Çok Amaçlı Mikser Seti - 250 TL
Manuel El Rondosu - 129 TL
Vakumlu Cam Saklama Kabı - 52,95 TL
Metal Peçetelik - 64,95 TL
Su Bardağı - 34,95 TL
5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG
Kadın Kaşkorse Pijama Takımı - 399 TL
Kadın Viskon Tek Alt - 139 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 799 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü - 849 TL
Esem Kadın / Erkek Terlik - 299 TL
Kadın Ribanalı Bato Slip 2'Li - 84,95 TL
Kadın Slip 2'Li Desenli - 69,95 TL
Kadın/Erkek Şemsiye - 179 TL
Kapaklı Organizer Çanta - 199 TL
Kadın Omuz Çantası Krinkıl Kumaş - 179 TL
5-11 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOG
Mon Amour Hızlı ve Kolay Manikür - 89 TL
Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri - 79,90 TL
Maybelline New York Falsies Surreal Mascara - 229 TL
Pierre Cardin Belle Etoile EDT Çantalı Hediye Set - 349 TL
Emotion Deodorant Çeşitleri - 159 TL
Elidor Onarıcı ve Koruyucu/Güçlü ve Parlak Şampuan - 175 TL
Nivea Göz Makyaj Temizleyici - 89 TL
Pia Katlanır Makyaj Fırça Seti - 149 TL
Garnier Kağıt Yüz Maskesi - 49,90 TL
8-11 MART ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL
Melisa Bebek Seti Çeşitleri 149 TL
Minkie Rüya Kalesi 179 TL
Küçük Ev Aletleri 129 TL
Çalışkan İş Araçları 129 TL
Şehir Başlangıç Setleri 399 TL
Kurmalı Balık Tutma Oyunu 69.95 TL
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
Dokunmatik Ördek/Armut/Tost Gece Lambası 249 TL
Tuz Lambası 349 TL
Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL
İkili Sehpa 399 TL
8-11 MART ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
Samsung Premium Plus Windfree 18000BTU Klima 45.999 TL
Samsung Ar35 Silver 12000 Btu Klima 26.999 TL
Nofrost Buzdolabı 31.899 TL
23 L Mikrodalga Fırın 4.799 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.799 TL
508 L No Frost Buzdolabı 37.499 TL
508 L Nofrost Buzdolabı 33.499 TL
Kaynak: Haber Merkezi