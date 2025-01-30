Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve il il AFAD son depremler 30 Ocak 2025
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, ülke genelinde gerçekleşen tüm sarsıntıların duyurulmasında önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Bu listelerde, depremin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgiler yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede oldu?” veya “Kaç büyüklüğünde?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 29 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi…
Ülke genelinde büyük ve küçük pek çok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli detayları öğrenmeyi sağlıyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularının cevapları ne? İşte, 29 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi sorgulama ekranı.
Deprem Mi Oldu, Nerede ve Kaç Büyüklüğünde Meydana Geldi?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak duyuruluyor. Son depremler listesi, küçük ve büyük ölçekli tüm depremleri içeriyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü, derinliği gibi detaylı bilgiler edinilebiliyor. İşte son depremler listesi...
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