Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve il il AFAD son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılmaya devam ediliyor. Ülke genelinde gerçekleşen her türlü sarsıntı, bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Listelerde, depremin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi önemli bilgiler yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?“, “En son deprem nerede oldu?“, “Kaç büyüklüğünde?“ gibi sorulara cevap arıyor. İşte 29 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi…

Ülke genelinde büyük ve küçük pek çok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli detayları öğrenmeyi sağlıyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularının cevapları ne? İşte, 29 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi sorgulama ekranı. Deprem Mi Oldu, Nerede ve Kaç Büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak duyuruluyor. Son depremler listesi, küçük ve büyük ölçekli tüm depremleri içeriyor ve bu liste aracılığı ile depremin büyüklüğü, derinliği gibi detaylı bilgiler edinilebiliyor. AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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