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SON DAKİKA NİĞDE HAVA DURUMU HABERLERİ: Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Selman Kaya
Muhabir

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SON DAKİKA NİĞDE HAVA DURUMU HABERLERİ: Niğde’ye kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Niğde ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Niğde’de kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Niğde’nin 5 günlük hava durumu.

Niğde, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için tarih verildi! Bu tarihte kar yağacak!

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Niğde Hava Durumu | Niğde'de Kar Nerede Var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'nin ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Bor hava durumu, Altunhisar hava durumu, Çamardı hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Niğde'de etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Niğde'de hava durumu nasıl olacak? 2025 Niğde'ye kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 10-14 Şubat arası Niğde, Bor, Altunhisar, Çamardı ve diğer ilçelerin hava durumu.

13 Şubat Perşembe

Niğde Hava Durumu | Niğde'de Kar Olan İlçeler?

Niğde, hafta boyunca sisli havanın etkisi altında kalırken, hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor. 12 Şubat Çarşamba günü Niğde'nin Bor, Altunhisar, Çamardı, Ulukışla ve diğer ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı, 13 Şubat Perşembe günü ise tüm ilçelerde etkisini göstermeye devam edecek.

Niğde Hava Durumu | Niğde'de Sis Var Mı?

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta sonu da yoğun sis bekleniyor. 14 Şubat Cuma  günü itibariyle Niğde'de sisli hava etkisini sürdürecek. Sürücülere, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

14 Şubat Cuma

Kar yağışının tüm ilçelerde etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Niğde için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

Yarın için Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

12 Şubat 2025 Çarşamba Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

13 Şubat 2025 Perşembe Niğde hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

14 Şubat 2025 Cuma Niğde hava durumu Sisli, sıcaklık 1°

Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Selman Kaya)

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