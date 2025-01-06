Survivor Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? 6 Ocak 2025 Survivor İkinci Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor All Star 2025, Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasındaki amansız mücadeleyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 6 Ocak’ta gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyunu, rekabetin en üst düzeye çıktığı anlara sahne oldu. İzleyiciler, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını ve eleme potasına kimin gönderildiğini merak ediyor. İşte Survivor 6 Ocak 2025 dokunulmazlık oyunu ve eleme adayıyla ilgili tüm detaylar!

Survivor All Star 2025, heyecan dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyunu, büyük bir çekişmeye sahne olurken izleyiciler, kazanan takım ve haftanın eleme adayı konusunda büyük bir merak içinde. İşte 6 Ocak 2025 tarihli Survivor dokunulmazlık oyununa ve eleme adayına dair tüm detaylar...

Survivor İkinci Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı? 6 Ocak 2025

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu parkurlarda ve stratejik mücadelelerde üstünlük sağlayan Gönüllüler, kritik bir zafer elde etti.

Bu akşamki mücadelede Ünlüler (All Star) Takımı ve Gönüllüler Takımı karşı karşıya geldi. Her iki takım da parkurlarda üstün performans sergilemeye çalışırken, heyecan dolu anlar yaşandı.

Kazanan Takım: Mavi Takım (Gönüllüler Takımı), çekişmeli geçen oyunu 12-10'luk skorla kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

Öne Çıkan İsimler: Gönüllüler Takımı'ndan Kaan Kazgan, parkur hızı ve atışlardaki başarısıyla takımına önemli puanlar kazandırdı.

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

Survivor 6 Ocak 2025 İkinci Eleme Adayı Kim Oldu?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler, eleme potasına gidecek ikinci adayın belirlenmesine çevrildi. Bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele eden Ünlüler Takımı, konseyde oylama yaparak ikinci eleme adayını belirleyecek.

İkinci Eleme Adayı: Henüz belirlenmedi. Bu akşam yapılacak oylama sonucunda ikinci eleme adayı açıklanacak.

Survivor İlk Eleme Adayı Kim Oldu?

Yeni haftanın ilk eleme adayı, 4 Ocak 2025 tarihinde oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden All Star Takımı'ndan Adilhan, takım arkadaşlarının oyları sonucunda eleme potasına gönderilmişti.

Survivor'da Yeni Haftada Neler Oldu?

Survivor All Star 2025'te bu hafta oyunlardaki rekabet ve takım dinamikleri dikkat çekiyor.

Takımların Dengesi Değişti: Yeni sezonla birlikte hem fiziksel hem de stratejik açıdan takımlar arasında dengeler değişti.

Mavi Takım Avantajlı Başladı: Gönüllüler Takımı, yeni oyuncularının katkısıyla oyunlarda üstünlük sağlamaya başladı.

All Star Takımı Baskı Altında: Ünlüler Takımı'nın arka arkaya kaybettiği dokunulmazlık oyunları, takım içi moral bozukluğuna neden oldu.

Survivor All Star 2025, zorlu parkurlar ve stratejik hamlelerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 6 Ocak 2025'te dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler Takımı moral depolarken, Ünlüler Takımı eleme adayını belirlemek için konseye çıkacak.

Tüm gözler bu akşamki konseyde açıklanacak ikinci eleme adayına çevrilmiş durumda. Survivor'da önümüzdeki günlerde dengelerin nasıl değişeceği büyük bir merak konusu!

Kaynak: Haber Merkezi