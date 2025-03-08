GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Yarım Çay Bardağı Yetiyor! Yumuş Yumuş Havlular İçin Sertleşen havluları 5 dakikada ilk günkü haline çeviriyor

Yarım Çay Bardağı Yetiyor! Yumuş Yumuş Havlular İçin Sertleşen havluları 5 dakikada ilk günkü haline çeviriyor
Yumuşak ve kabarık havlular herkesin hoşuna gider, ancak zamanla sertleşip eski yumuşaklığını kaybetmeleri kaçınılmaz gibi görünebilir. Neyse ki, doğru yıkama ve bakım yöntemleriyle havlularınızı ilk günkü gibi yumuşak ve ferah tutabilirsiniz.

Zamanla sertleşen, eski yumuşaklığını ve ferahlığını kaybeden havlularınızı ilk günkü gibi yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay! Doğru yıkama ve bakım yöntemleriyle havlularınızı hem uzun ömürlü hem de mis gibi kokan bir hale getirebilirsiniz. İşte havlularınızı yumuşacık tutmanın en etkili yolları…

Havluları Sürekli Yıkamayın, Kurutmaya Özen Gösterin

Havluların her kullanım sonrası yıkanması, kumaş liflerinin aşınmasına ve sertleşmesine sebep olabilir. Eğer havlunuz çok kirlenmediyse, her kullanımdan sonra yıkamak yerine 3-4 kullanımdan sonra yıkamanız yeterli olacaktır. Ayrıca, nemli bırakılan havlular kötü koku ve bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Bunu önlemek için havlularınızı her kullanım sonrası sererek kurutmalısınız.

Çamaşır Makinesini Aşırı Doldurmayın

Havlularınızı yıkarken çamaşır makinesini fazla doldurmamak, havluların tam anlamıyla temizlenmesini ve durulanmasını sağlar. Eğer makinenin tamburuna elinizi koyacak yer kalmıyorsa, fazla doldurduğunuz anlamına gelir. Unutmayın, havlular suyu fazla emdiğinden aşırı yükleme yapmak hem çamaşır makinenizi zorlar hem de havluların sertleşmesine neden olur.

Havlularınızı Diğer Çamaşırlardan Ayırın

Havlularınızı kıyafetler ve nevresimler gibi diğer çamaşırlardan ayrı yıkamak, daha iyi bir temizlik sağlar ve tiftiklenmeyi önler. Özellikle banyo ve mutfak havlularını farklı gruplar halinde yıkamak hijyen açısından önemlidir. Ayrıca, farklı kumaş türleri farklı yıkama ve kurutma süreleri gerektirdiği için havluların tek başına yıkanması ömürlerini uzatacaktır.

Fazla Deterjan Kullanmaktan Kaçının

Çok fazla deterjan kullanımı, havlu liflerinin üzerinde kalıntı bırakır ve zamanla sertleşmesine neden olur. Bu yüzden yalnızca 1-2 yemek kaşığı deterjan kullanmanız yeterlidir. Eğer havlularınız sertleştiyse, bir kez deterjansız yıkama yaparak liflerin arasındaki kalıntıları temizleyebilirsiniz. Böylece havlularınız eski yumuşaklığına kavuşacaktır.

Yumuşatıcı Yerine Beyaz Sirke Kullanın

Yumuşatıcılar, havluların emiciliğini azaltarak sertleşmelerine neden olabilir. Bunun yerine, durulama suyuna yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyerek deterjan kalıntılarının tamamen temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirke ayrıca kötü kokuları gidererek havluların ferah kalmasına yardımcı olur.

Havluları Doğru Şekilde Kurutun

Havlularınızı sürekli kurutma makinesinde kurutmak, yüksek ısıya maruz kalan liflerin zarar görmesine ve sertleşmesine neden olabilir. Bunun yerine, havlularınızı mümkün olduğunca açık havada kurutmaya özen gösterin. Güneş ışığı, doğal bir antibakteriyel etkiye sahiptir ve havluların hijyenik kalmasına katkıda bulunur. Eğer kurutma makinesi kullanmanız gerekiyorsa, düşük sıcaklık ayarında ve kısa süreli programlarda çalıştırarak aşırı kurutmaktan kaçının.

Havlularınızın her zaman yumuşak, temiz ve ferah olmasını istiyorsanız, onları gereğinden fazla yıkamaktan kaçınmalı, doğru deterjan miktarını kullanmalı ve uygun kurutma yöntemleriyle bakım yapmalısınız. Küçük ama etkili bu ipuçları sayesinde havlularınız yıllarca yumuşacık ve hijyenik kalacaktır. Şimdi bu yöntemleri deneyerek havlularınızı ilk günkü gibi yapmanın keyfini çıkarın!

 

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER